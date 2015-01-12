به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین ارزیابی صورت گرفته درخصوص منابع طبیعی موجود در ماه گویای آن است که نمی‌توان به روشنی گفت چه میزان منابع مشخص و از چه نوع در این قمر طبیعی وجود دارد اما قطعا ماه را می‌توان گنجینه‌ای گرانبها از انبوهی از مواد خام به شمار آورد.

ایان کافورد استاد علوم سیاره‌ای و زیست اخترشناسی کالج بریک‌بک در لندن در این‌خصوص می‌گوید: شاید خیلی سخت باشد که بگوییم در ماه از نوعی ماده طبیعی به میزان بسیار زیاد وجود داشته باشد اما بدون شک این جرم فضایی منبعی از طیف متنوعی از مواد خام طبیعی است که ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد.

جزییات ارزیابی‌های این دانشمند علوم فضایی در تازه‌ترین شماره نشریه "توسعه و پیشرفت در جغرافیای فیزیکی" منتشر شده است‌.

وی در ادامه می‌گوید: از منابع موجود در ماه می‌توان برای ساخت و ساز زیرساختارهای صنعتی مورد نیاز در فضا و جایی در نزدیکی زمین استفاده کرد. این دیدگاه مشترک بسیاری از دانشمندان علوم فضایی است که توسعه اکتشافات در خارج از مرزهای زمین را قابل اتکا به منابعی از این دست نیز می‌دانند.

برخی از آنها حتی پا را فراتر گذاشته و این ایده جاه‌طلبانه را مطرح می‌کنند که اگر منابع طبیعی موجود در ماه قابل استخراج و استفاده باشد پس می‌توان به بهره‌گیری از آن در خارج از مرزهای این جرم فضایی نیز فکر کرد.

با این حال جای هیچ شکی باقی نمی‌ماند که استخراج مواد طبیعی از ماه نخستین گام در این زمینه خواهد بود، اقدامی که قطعا پیچیدگیهای زیادی دارد و با کار با ماشین‌آلات صنعتی ویژه حفاری در زمین، از زمین تا ماه فرق می‌کند!

نخستین و مهمترین ماده‌ای که دانشمندان به امکان و لزوم استخراج آن از ماه اشاره می‌کنند هلیوم۳ نام دارد. حامیان پروژه استخراج منابع طبیعی از ماه به این نکته اشاره می‌کنند که با حفاری در لایه فوقانی سطح ماه امکان استخراج حجم قابل توجهی از رگولیت وجود دارد. این ماده طی میلیاردها سال گذشته در معرض بادهای خورشیدی بوده است. این عقیده وجود دارد که با راه‌اندازی راکتور همجوشی هسته‌ای در قمر طبیعی زمین، ساخت و ساز صنعتی و به تبع آن توسعه برنامه اکتشافات فضایی سرعت خیره‌کننده‌ای خواهد گرفت.