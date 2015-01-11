به گزارش خبرنگار مهر، فتح اله حقیقی ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: نقش رسانه و توانایی آن در انتقال سریع اطلاعات به جامعه بر هیچکش پوشیده نیست و رسانه در یک لحظه می تواند، یک اصلاح و یا یک انحراف را در جامعه رقم بزند.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به طرح انتقاد سازنده از سوی رسانه ها اعتقاد دارد، تصریح کرد: هیچکس منکر مستقل بودن رسانه‌ها نیست اما باید مصالح عمومی نیز در ارسال اخبار توسط رسانه‌ها رعایت شود و نقد کردن را به فضایی برای تاخت و تاز به مدیران تبدیل نکنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر ادامه داد: هدف این دولت این نیست که رسانه‌ها خموده و یا پژمرده باشند بلکه هدف آن این است که رسانه ها ضمن جلوگیری از ایجاد تشنج، انتقاد، استقلال و عدم خمودگی داشته باشند و اینها را یک حق برای رسانه‌ها می‌داند که هیچکس نمی تواند رسانه ها را از آن منع کند.

حقیقی اضافه کرد: رسانه‌ها نباید یک مدیر را طوری به چالش بکشند که فرصت انجام و رسیدگی به وظایفش را از او بگیرند.

وی با اشاره به اینکه 23 دی ماه جاری، سفر رئیس جمهور به استان بوشهر را در پیش داریم، گفت: یکی از مهم‌ترین اهدافی که بر این سفر حاکم است، عزت و ارزش گذاری و کرامت به مردمی است که با 84 درصد واجدین شرایط آن، در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری شرکت کردند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر، پاسخ به اعتماد مردم بوشهر در انتخابات ریاست جمهوری پارسال به دکتر روحانی، جویا شدن از وضعیت رشد استان به صورت حضوری و از نزدیک و دریافت مطالبات مردم از زبان خودشان را از جمله اهداف بعدی رئیس جمهور برای سفر به استان بوشهر عنوان کرد.

کمیته‌ای با 9 زیر مجموعه در قالب ستاد سفر تشکیل شده است

فتح اله حقیقی با بیان اینکه رئیس جمهور تاکید دارند اگر با توجه به شرایط و اقتصاد کشور انجام برخی کارها مقدور نیست، مردم را نباید سرکار گذاشت و وعده های توخالی به آنان داد، اظهار داشت: اگر قول و وعده ای نیز از سوی مسئولان به مردم داده شود باید در زمکان و مکان مقرر، آن کار حتما صورت بگیرد.

وی افزود: با دریافت این ایده از سوی دکتر روحانی، تعدادی از پروژه های مهم و حیاتی استان بوشهر توسط مدیران این استان در نظر گرفته شد و چکش کاری های لازم آن انجام شد و استاندار بوشهر طی یک هفته اخیر تصمیمات مهمی که در استان تاثیرگذاری بالایی خواهد داشت را به تعداد محدود اما سرنوشت ساز برای تمام استان، در بین وزرا مطرح کرده و روز پنجشنبه گذشته نیز در حضور رئیس جمهور به مدت سه ساعت برای آنان تصمیم گیری نهایی صورت گرفته است.

این مسئول اضافه کرد: اعلام این پروژه های حیاتی و مهم برای استان، در روز 23 دی ماه که رئیس جمهور در استادیوم ورزشی شهید بهشتی بوشهر برای مردم سخنرانی می کنند اعلام خواهد شد و گشایش های اساسی در سرنوشت این استان رقم خواهد خورد.

حقیقی تصریح کرد: برای کارهای اجرایی سفر کاروان تدبیر و امید، کمیته‌ای با 9 زیر مجموعه در قالب ستاد سفر تشکیل شده و تمهیداتی در ابعاد مختلف اندیشیده شده است و این کمیته ها کار خود را با مدیریت ستاد سفر تا یک روز پس از سفر دکتر روحانی به استان دنبال خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه، بعد امنیتی سفر به 2 شکل عمده و خاص در شورای تامین استان، لحاظ شده است، ادامه داد: برای کنترل ترافیک سفر نیز معضلات موجود بررسی و راهکارهای ممکن در نظر گرفته شده است.

تشریح برنامه‌های رئیس جمهور در بوشهر

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر، نخستین برنامه رئیس جمهور در استان را سخنرانی برای مردم پرشور و هیجان بوشهر در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر، راس ساعت 9 صبح 23 دی ماه جاری اعلام کرد و افزود: برنامه بعدی دکتر روحانی، دیدار با اقشار مختلف و شنیدن سخنان نمایندگان آنها خواهد بود.

حقیقی افزود: رئیس جمهور در برنامه دیگر خود در جلسه توسعه و سرمایه گذاری با بخش خصوص وارد گفتگو خواهد شد تا آنان را وراد چرخه عملیاتی سرمایه گذاری در استان کند.

وی، حضور در نشست شورای اداری و شنیدن سخنان مدیران استان، چند بازدید از پروژه ها و شرکت در نشست با خبرنگاران استان را برنامه بعدی سفر دکتر روحانی به استان بوشهر عنوان کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر، مسیر استقبال از رئیس جمهور را میدان قدس، خیابان امام خمینی، چهاررا دادگستری و ورزشگاه شهید بهشتی اعلام و اضافه کرد: برای جلوگیری از ازدحام جمعیت، مردمی که از شهرستان ها برای دیدار با رئیس جمهور به مرکز استان ورود می کنند از طرف فلکه شهرداری و پس از خیابان ورزش به ورزشگاه وارد شوند و در صورت امکان هم زودتر از موعد در محل سخنرانی حضور یابند تا از ازدحام جمعیت و ترافیک در خیابان ها جلوگیری شود.

فتح اله حقیقی گفت: مدیران و مسئولان، تمامی تمهیدات اجرایی و امنیتی و ترافیکی سفر رئیس جمهور را در نظر گرفته‌اند و مشکل خاصی وجود ندارد اما از مردم خواهشمندیم با نمایندگان مسیرها، پلیس راهور و عوامل اجرایی همکاری خوبی داشته باشند زیرا خیابان های بوشهر، کشش این جمعیت را ندارد و ممکن است شهر به صورتی قفل گردد که باز کردن مسیرهای آن به راحتی میسر نشود.

وی ادامه داد: مردم فقط در مکان‌هایی که برای استقرار ماشین ها در نظر گرفته شده، وسایل نقیله شان را پارک کنند تا مشکلی پیش نیاید.

دو راه را برای دریافت مطالبات و خواسته های مردم به رئیس جمهور

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر دو راه را برای دریافت مطالبات، خواسته ها، انتقادات و پیشنهادات مردم به رئیس جمهور اعلام کرد و اظهار داشت: سامانه تلفنی 111 اولویت نخست ما برای دریافت مطالبات مردمی است و 600 نفر از همکاران ما به صورت شبانه روزی در مرکز ارتباطات مردمی حضور دارند و پس از دریافت مکالمه تلفنی مردم، به آنان کد رهگیری داده می‌شود و پس از پالایش مطالبات، به مدیران مربوط ارجاع داده می شود تا سریعا به موضوعات، رسیدگی کرده و با مردم تماس بگیرند و پاسخ آنان را بدهند.

حقیقی افزود: اگر کسانی به هر دلیلی تمایل داشته باشند، مطالباتشان را به صورت مکتوب به ما بدهند نیز در محل سخنرانی رئیس جمهور جایگاه هایی برای این منظور در نظر گرفته شده که مردم نامه های خود را به این قسمت ها تحویل داده و کد رهگیری دریافت می کنند.

وی اضافه کرد: در این صورت نیز پس از اسکن نامه ها به آنان رسیدگی و پاسخ ایشان داده خواهد شد. برای برخی مطالبات که نیاز به پیگیری ویژه دارند نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.

فتح اله حقیقی تصریح کرد: تاکید مسئولان استان و دکتر روحانی بر این است که مردم ضمن حفظ حرمت مهمان، شان و کرامت خود را نیز در نظر داشته باشند و به هیچ عنوان برای نامه دادن به رئیس جمهور به دنبال ماشین وی ندوند و غیر از دو روش گفته شده از انجام هر روش دیگری بپرهیزند.

رئیس جمهور کام مردم استان بوشهر را شیرین می‌کند

وی ابراز داشت: با وجود اینکه مکان هایی برای اشیای اضافی و ممنوعه ای که ممکن است مردم در زمان ورود به محل سخنرانی رئیس جمهور به همراه داشته باشند، در نظر گرفته شده اما حتی المقدور، مردم اشیای اضافی با خود حمل نکنند تا در اثر تحویل آنان به ماموران دولت، ازدحام و ترافیکی در محل ایجاد نشود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر، با بیان اینکه مردم این استان از روزی که خبر ورود رئیس جمهور به بوشهر را شنیده‌اند بر برپایی ستادهای استقبال مردمی در شهرستان های استان، شور و شوق زیادی همچون شور انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را به نمایش گذاشته‌اند، اظهار کرد: افتخار می‌کنم که خدمتگزار چنین مردمی هستم و یقین دارم استقبال باشکوه و گسترده ای از دکتر روحانی در استان بوشهر صورت می پذیرد.

حقیقی افزود: مطمئنا رئیس جمهور هم نویدهایی به مردم این استان خواهد داد که کام آنان را شیرین خواهد کرد.

وی گفت: نمایندگان و وزرای دولت در صبح روز سه شنبه، 23 دیماه همگی در محل سخنراین رئی سجمهور حضور دارند اما بعد از آن برخی از آنها برای بازدید برخی از پروژه ها و مشکلات به سایر شهرستان های استان سفر خواهند کرد.