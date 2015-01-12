افزایش جمعیت نیازمندبرنامه ریزی گسترده/رفع مشکلات بااجرای سیاست جمعیتی

محمود مشفق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اجرای سیاست های جمعیتی باعث حل بسیاری از مشکلات کشور خواهد شد گفت: در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری درخصوص موضوعات مختلفی مانند مهاجرت، امید به زندگی، کیفیت و سبک زندگی و غیره تاکید شده بنابراین چنانچه مسئولان اجرایی کشور در خصوص این بندها برنامه ریزی و تحقیقات گسترده انجام دهند می توان طی یک برنامه مدون 5 یا 10 ساله به نتیجه خوبی دست پیدا کرد.

وی تاکید کرد:برای ارتقای امید به زندگی باید درخصوص کنترل بیماری ها و مرگ های ناشی از تصادفات ، افزایش سطح بهداشت، رفاه و غیره اقدامات مختلفی انجام شود و تنها در این صورت است که می توان یک سال امید به زندگی را افزایش داد بنابراین یک برنامه عظیم و فکر شده لازم است که باید برای رسیدن به آن دستگاه های مختلفی فعال شود.

وی همچنین به بحث مهاجرت اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که در سیاست های جمعیتی به آن اشاره شده است بحث مدیریت مهاجرت در کشور بوده به طوری که با بازتوزیع جمعیت و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه از روستا به شهرها می توان از افزایش جمعیت در یک نقطه جلوگیری کرد و به تبع آن با در نظر گرفتن امکانات مناسب و توسعه زیرساخت ها در روستاها به شکوفایی تولید از سوی این افراد کمک کرد.

عدم بازتوزیع جمعیتی در کشور

این جمعیت شناس با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از مشکلات در کشور به این دلیل است که نتوانستیم بازتوزیع جمعیتی مناسبی داشته باشیم گفت: این امر نیاز به برنامه و استراتژی دقیق دارد و به طور حتم با تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و البته اجرای آن می توانیم در این زمینه موفق باشیم.

وی به اهمیت سیاست های ابلاغی از سوی رهبری اشاره کرد و گفت: بلافاصله بعد از ابلاغ سیاست های جمعیتی ، رئیس جمهور نیز به دستگاه های ذی ربط این سیاست ها را ابلاغ کرده که البته قرار بود زمینه اجرایی شدن آنها نیز فراهم شود که امیدوارم هرچه سریعتر این اتفاق در کشور رخ داده و شاهد رفع مشکلات و رشد جمعیت باشیم.

به گفته مشفق، ابلاغ سیاست های جمعیتی زمانی اثربخش است که اجرایی شود نه اینکه مانند برنامه های دیگر در حد بیانیه و فقط ابلاغیه باقی بماند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر جمعیت بالایی از روستاها به سمت شهرها مهاجرت کرده به طوری که برخی از روستاهای کشور خالی از سکنه شده اند گفت: پتانسیل ها و زیرساخت ها در روستاها رو به استهلاک است به همین دلیل روستاییان به شهرها مهاجرت می کنند بنابراین بسیاری از زمین های کشاورزی تبدیل به زمین بایر شده و بلااستفاده باقی ماندند.

وی با اشاره به اینکه توسعه روستاها و بهبود زیرساخت های کشاروزی باید در اولویت برنامه های مسئولان قرار گیرد گفت: متاسفانه روستاهای ما از حالت خودکفایی خارج و به شهرها وابسته شده اند این در حالی است که روستاییان باید تولیدکننده نان و غلات و غیره بوده در حالی که هم اکنون به دلیل مهاجرت و عدم امکانات کافی در روستاها از حالت خودکفایی و خوداتکایی خارج شده ایم.

رشد مناسب جمعیت دو دهه زمان نیاز دارد

وی گفت: از طریق بهبود ظرفیت ها و پتانسیل های کشاورزی و دامپروری و دامداری که رکن اصلی اقتصاد است می توانیم نیازهای اصلی مردم را که غذا و مواد غذایی بوده تامین کنیم و تولید محصولاتمان را بالا برده و کشور را از لحاظ تولید استراتژیک که همان غذا است بیمه کنیم.

وی تاکید کرد: هنگامی که در روستاها کشاورزی انجام نمی شود برای کوچک ترین نیازهای غذایی به خارج وابسته خواهیم بود بنابراین ضروری است که دولت و مسئولین در زمینه زنده نگه داشتن روستاها و توسعه زیرساخت ها در این مکان اقدامات لازم را انجام دهند که این موضوع خود نیازمند تدوین برنامه بلند مدت است.

به گفته مشفق، تمامی این موارد در سیاستهای کلی جمعیت لحاظ شده است که برای رفع مشکلات باید اجرایی شود.

این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامعه جمعیتی کشور اظهار داشت: چهار دهه طول کشیده که وضعیت توزیع جمعیت به شکل کنونی در بیاید بنابراین حداقل دو دهه تلاش لازم است که در وضع موجود بهبود حاصل شود که آن نیز نیازمند برنامه ریزی بلند مدت و کلان است.