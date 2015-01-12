برای تعیین میزان تدبیر و امید دولت رفراندوم برگزار کنید

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، حمید رسایی در تذکر شفاهی با اشاره به اینکه آقای روحانی اخیرا مطرح کرده‌اند که دلشان می‌خواهد رفراندومی برگزار شود، گفت: یک حقوقدان باید بداند که اداره حکومت دلبخواهی نیست و برای هر کاری قانون پیش‌بینی شده است.

وی افزود: من با برگزاری رفراندوم موافقم، رفراندوم باید برگزار شود اما آقای روحانی شما وعده دادید که صد روزه گزارش می‌دهید و شش ماهه مشکلات مردم را حل می‌کنید، زندگی مردم را متحول می‌کنید، اما نشد. شما گفتید هم سانتریفیوژها باید بچرخد و هم چرخ کارخانه‌ها که هیچ کدام نچرخید و بیکاری بیشتر شد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: شما گفتید با توافقنامه ژنو، تحریم‌ها برداشته می‌شود، اما هیچ تحریمی برداشته نشد بلکه بیشتر شد، گفتید مسکن مهر را ادامه می‌دهید، آن را تعطیل کردید، گفتید یارانه‌ها را ادامه می‌دهید، اما حامل‌های انرژی گران شد و یارانه‌ها هم اضافه نشد، به مردم وعده دادید که از بورس حمایت می‌کنید، سرمایه‌های خود را به بورس بیاورید، مردم سرمایه‌های خود را به بورس بردند اما ارزش سرمایه مردم نصف شده است.

رسایی گفت: شما گفتید عزت را به پاسپورت‌های ایرانیان برمی‌گردانید، اما سفارت فرانسه به زن‌های ما می‌گوید کشف حجاب کنید تا به شما ویزا بدهم، هنوز نماینده دولت در سازمان ملل ویزا ندارد؛ گفتید از رکود عبور شده اما رکود حاکم بر بازار جامعه است.

وی افزود: نان را به یک باره ۳۰ درصد، در برخی مناطق ۵۰ درصد و در برخی دیگر۱۰۰ درصد گران کردید، اما نظارت نمی‌کنید، نفت بالای ۱۰۰ دلار بود که به دلیل ضعف عملکرد ژنرال‌های شما و اعتماد به کدخدا برای فشار به مردم، نفت ۴۰ دلار شده است.

نماینده مردم تهران گفت: وزرایی را به کار گرفتید که چند صد میلیارد ثروت دارند، آقای روحانی در این مدت نه مشکلی را حل کردید و نه تدبیر و امیدی ایجاد نموده‌اید.

رسایی ادامه داد: رفراندوم برگزار کنید که آیا این تدابیر شما که باعث ناامیدی در جامعه شده است، ادامه پیدا کند یا نه؛ فرمودید، آرمان‌های ما به سانتریفیوژها وصل نیست، بلکه به قلب، مغز و دل ما وصل است، قلب و مغز و دل به کجا وصل است؟ مشکل اینجاست.

وی خاطر نشان کرد: آرمان‌ها به سانتریفیوژها وصل نیست اما استقلال و غیرت کشور به سانتیریفیوژها وصل است؛ من خواهش می‌کنم دولت محترم در مورد مساله گاز درست عمل کند.

رسایی تصریح کرد: دولت محترم مصوبه‌ای دارد که ۲۰ درصد گاز را گران کرده است، شرکت گاز به شکلی این مصوبه را عمل می‌کند؛ خانواده‌هایی که ۳۰۰ متر مکعب مصرف گاز دارند، ۴۷ درصد گرانتر پول می‌دهند و خانواده‌هایی که ۱۸۰۰ مترمکعب مصرف گاز دارند، هفت درصد گرانتر پرداخت می‌کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بنده مسئولان شرکت گاز را به کمیسیون اصل ۹۰ خواستم و به آنها ثابت کردم که این محاسبه غلط است، اما آنها نخواستند این را اصلاح کنند. در حقیقت هر کس مصرف بیشتر بکند، ارزان‌تر پول می‌پردازد.