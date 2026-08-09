روشی نویدبخش برای مقابله با سرطان تهاجمی مغز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، محققانی از دانشگاه فناوری سیدنی استرالیا، دانشگاه هاروارد در ایالات متحده و دانشگاه هنان در چین، یک پلتفرم نانوزیم "دوگانه" را کشف کردهاند که برای حل هر دو مشکل با یک ابزار واحد از نانوذرات هوشمند طراحی شده است.
«شی بینگ یانگ»، استاد ارشد نانوپزشکی در دانشگاه فناوری سیدنی، گفت: «این یک گام معنادار در جهت کاهش عود بیماری است که همچنان یکی از بزرگترین چالشها برای افراد مبتلا به گلیوبلاستوما است.»
او این پلتفرم را به عنوان "راهنمای دقیقی برای جراح در طول عمل و سپس یک درمان پاکسازی هدفمند پس از آن" توصیف کرد.
درمان گلیوبلاستوما دشوار است زیرا سلولهای تومور به بافت اطراف مغز نفوذ میکنند و برداشتن کامل آن از طریق جراحی بدون آسیب رساندن به بافت سالم را چالشبرانگیز میکنند.
محققان گفتند که این بیماری همچنین در برابر درمان مقاومت میکند زیرا سد خونی-مغزی، انتقال بسیاری از داروها و رادیوتراپی را محدود میکند و افزودند که میزان بقای پنج ساله تنها حدود 7 درصد است.
طبق مطالعه، این پلتفرم از یک ورق فوق نازک و مهندسیشده اتمی استفاده میکند که هم تصویربرداری از تومور را در حین جراحی و هم فتوتراپی پس از آن را با استفاده از همان نور نزدیک به مادون قرمز امکانپذیر میکند.
شی گفت: «در طول جراحی، یک رنگ فلورسنت به جراحان این امکان را میدهد که خوشههای سلولهای توموری به کوچکی 44 میکرومتر را شناسایی کنند، در حالی که یک مولکول هدفگیری به ذرات کمک میکند تا از سد خونی-مغزی عبور کرده و در سلولهای گلیوما تجمع یابند؛ پس از جراحی، همان نانوذرات دوباره فعال میشوند تا سلولهای سرطانی باقیمانده را از بین ببرند.»
وی پس از آزمایش موفقیتآمیز در مدلهای موش، گفت که مطالعات بیشتری برای تأیید تصویربرداری و عملکرد درمانی آن در مغز انسان مورد نیاز است.
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