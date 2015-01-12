به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیقه در حاشیه اجرای طرح کارزار رسانهای اظهار کرد: یکی از مواد اعتیاد آوری که این روزها دربارهاش صحبت میشود، شیشه است و شیشه مادهای محرک از خانواده آمفتامینهاست و مصرف آن بین برخی جوانان مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه ناآگاهی از پدیده اعتیاد به شیشه و ماهیت دقیق این بیماری موجب باورهای اشتباه میشود، تصریح کرد: این باور که مصرف تفریحی مواد اعتیادآور نیست، یکی از علل ترویج مصرف این ماده مخدر و خطرناک است و بسیاری از افرادی که دچار اعتیاد شدهاند، با همین فکر شروع کردهاند که مصرف گاه و بیگاه و تفریحی مواد، اعتیادآور نیست.
مدیرکل بهزیستی قم ادامه داد: همه افراد در نخستین مرتبه مصرف گمان میکنند که این آخرین مصرف آنها خواهد بود، اما پژوهشهای گوناگون در عوارض مصرف شیشه نشان داده مصرف شیشه موجب تحریک قسمت لذت در مغز میشود و چنان اثری از خود به جا میگذارد که فرد را به ادامه مصرف وادار میکند.
وی اضافه کرد: بعضی از مردم اعتقاد دارند که در دوره جوانی فرد مجاز است رفتارهای مختلفی را تجربه کند که مصرف مواد مخدری مانند شیشه از جمله این تجربههاست و این عده ممکن است به مصرف تفریحی و گاه و بیگاه مواد بپردازند ولی این افراد دید بسیار ساده انگارانهای نسبت به مواد دارند و این نگاه مانع توجه به حقایق خطرناک مربوط به مصرف مواد میشود.
سلیقه با اشاره به عوارض مصرف شیشه گفت: رانندگی بیدقت و پر سرعت پس از مصرف شیشه یکی از رفتارهای خطرناک است که احتمال تصادفات سنگین را افزایش میدهد.
وی از دیگر عوارض مصرف شیشه را رفتارهای جنسی پرخطر دانست و گفت: احتمال ابتلا به ایدز را افزایش میدهد پس میتوان گفت هر چیزی ارزش یک بار تجربه کردن را ندارد.
مدیرکل بهزیستی استان قم با اشاره به تصور غلطی که در مورد عوارض شیشه وجود دارد گفت: بسیاری از افراد بر این باورند که شیشه یک ماده صرفا شادی آور است و بدون آن که اعتیاد ایجاد کند. برخی جوانان برای به دست آوردن شادی و هیجان در مهمانیها و جمعهای دوستانه و کسب هیجان به مصرف شیشه اقدام میکنند با این تصور که مصرف تفننی عیبی ندارد و مصرف شیشه عوارضی ایجاد نمیکند اما تفکر خیالی بیش نیست.
سلیقه خاطرنشان کرد: مصرف شیشه ممکن است موجب شادی و هیجان کاذب شود، اما این شادی زودگذر است و ادامه مصرف شیشه، توهم، بیخوابی یا اختلال شدید در خواب و بیاشتهایی شدید برای ساعتها و حتی روزها ایجاد میکند.
نظر شما