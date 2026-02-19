حاج ابوالقاسم: صبر و نماز دو راهبرد قرآنی برای دستیابی به اقتدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج ابوالقاسم عصر پنجشنبه در جلسه ترتیل‌خوانی قرآن کریم در حرم بانوی کرامت، در راستای اجرای طرح زندگی با آیه‌ها با استناد به آیه ۴۵ سوره بقره خاطرنشان کرد: خداوند در این آیه شریفه دو راهبرد کلیدی برای دستیابی به اقتدار معرفی می‌کند که یکی صبر و دیگری نماز است و این دو، ستون‌های استقلال در حیات فردی و اجتماعی به شمار می‌روند.



وی گفت: صبر به معنای کناره‌گیری و انزوا نیست، بلکه انسان صبور کسی است که در میدان باقی می‌ماند، آرامش خود و جامعه را حفظ می‌کند و در عین تحمل سختی‌ها، برای حل مسائل به دنبال راهکار می‌گردد.



وی افزود: صبر در برابر ظلم آن است که فرد ضمن حفظ ثبات روحی، مسیر ایستادگی را دنبال کرده و برای رسیدن به اقتدار، تلخی‌ها و دشواری‌ها را بپذیرد.



حاج ابوالقاسم ماه مبارک رمضان را عرصه تمرین اراده و بازپس‌گیری زمام نفس توصیف کرد و اظهار داشت: این ماه، میدان صبر و استواری است و انسان در آن می‌آموزد فرمانده خواسته‌های خود باشد نه اسیر امیال.



وی گفت: جامعه‌ای که روحیه شکیبایی را در خود تقویت کند، به پیروزی دست خواهد یافت، چراکه وعده نصرت الهی شامل حال صابران است و فقدان صبر هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند.



وی با اشاره به برخی رخدادهای تاریخی صدر اسلام افزود: در دوره امیرالمؤمنین علیه السلام، عدم صبر بر ولایت و اصرار بر حکمیت، زمینه‌ساز حوادث تلخ بعدی شد و پس از آن دوره، تجاوزها و غارت‌ها شدت گرفت.



وی در تبیین دومین راهبرد قرآنی تصریح کرد: نماز، اتصال مستقیم انسان با قدرت لایزال الهی است و جامعه‌ای که این پیوند را حفظ کند، از پشتوانه‌ای بی‌بدیل برخوردار خواهد بود.



وی افزود: در مشکلات فردی و اجتماعی، نماز پناهگاه مطمئنی برای انسان است و حتی در نگرانی‌های معیشتی نیز توصیه شده است پیش از اذان صبح با اقامه نماز و طلب یاری از خداوند، از این ظرفیت معنوی بهره گرفته شود.



وی ادامه داد: در مقاطعی از تاریخ اسلام، حتی بدون وجود سلاح‌های پیشرفته، فجایع گسترده‌ای رخ داد و این تجربه‌ها نشان می‌دهد عقب‌نشینی و تسلیم، امنیت و عزت به همراه ندارد.



وی با اشاره به شرایط و تهدیدات اخیر دشمنان اظهار کرد: امروز کشور با یک دوگانه اساسی مواجه است که یک سوی آن استقلال و سوی دیگر آن تسلیم شدن قرار دارد و مباحث مطرح‌شده در این ایام، تلاشی برای تبیین منشوری قرآنی در چگونگی حفظ و تثبیت استقلال است.



وی گفت: پیشرفت واقعی هرگز در سایه تکیه بر دشمن و عقب‌نشینی در برابر فشارها محقق نمی‌شود، بلکه اقتدار اصیل در بستر استقلال شکل می‌گیرد.



وی افزود: آنچه در سایه وابستگی و اعتماد به دشمن به دست می‌آید، ظاهری از پیشرفت و دستاوردی عاریه‌ای است که با ذلت همراه خواهد بود.



این سخنران مذهبی گفت: دشمنان در فتنه‌های اخیر چهره واقعی خود را نشان دادند و آشکار شد که در صورت سلطه، چه سطحی از خشونت و جنایت را دنبال خواهند کرد.



حاج ابوالقاسم در پایان تأکید کرد: استقلال پایدار در گرو صبر آگاهانه و پیوند مستمر با خداوند است و جامعه‌ای که این دو مؤلفه را در منظومه رفتاری خود نهادینه کند، مسیر پیشرفت حقیقی را طی خواهد کرد.