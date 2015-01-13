به گزارش خبرنگار مهر، «یاد مهتاب»، عنوان نمایشگاه سوزن‌دوزی از برادرزاده مهتاب نوروزی، مشهورترین سوزن‌دوز بلوچ است که دوم و سوم بهمن ماه در نگارخانه سقا برگزار می‌شود.

زینب نوروزی در پوستر این نمایشگاه نوشته است: «بیستم دی ماه، سالگرد تولد مهتاب است. در این چند سال دوست داشتم نمایشگاهی به بهانه تولدش هم برگزار کنم. اما چه کنم که همیشه از زمان عقب هستم. فشردگی کارها و کلاس‌های آموزشی و... باز هم باعث تاخیر شد. نمایشگاه با دو هفته تاخیر در روزهای 2 و 3 بهمن در گالری سقا واقع در خانه فرهنگ محله زرگنده تهران برگزار می‌شود. اسم نمایشگاه: یاد مهتاب»

مهتاب نوروزی، مشهورترین سوزن‌دوز بلوچ و از اهالی بمپور بود. هنرمندی که آوازه هنرش به فراتر از مرزهای سیستان و بلوچستان رسیده بود؛ اگر به کاخ سعدآباد رفته باشی، لباس آبی و سپید سوزن دوزی شده ای را دیده ای که یک روز از آن فرح پهلوی، همسر شاه مخلوع بوده؛ این لباس را زنی، سوزن‌دوزی کرده که در نهایت فقر و بدبختی و در روستای قاسم‌آباد، در هفت کیلومتری بمپور به سمت غرب زندگی می‌کرد. هزینه‌های زندگی‌اش را کمیته امداد می‌‌پرداخت و اتاق کوچکی که در آن به‌سر می‌برد از هرگونه وسیله خنک‌کننده‌ای بی‌بهره بود؛ آن‌هم گرمای طاقت‌فرسای سیستان و بلوچستان.

سوزن‌دوزی‌های مهتاب، بارها و بارها به فرانسه رفت و در مزون‎‌های آن دیار به عنوان کار تکمیلی بر لباس‌های فاخر به نمایش درآمد اما خود مهتاب در فقر و تنهایی، چشم از جهان فروبست. نمایشگاه«یاد مهتاب» آثار زینب نوروزی، برادرزاده مهتاب است.

این نمایشگاه دوم و سوم بهمن ماه در نگار خانه سقا برگزار می‌شود و علاقه‌مندان از ساعت 11 تا 21:30 می‌توانند به نشانی خیابان شریعتی، خیابان ظفر، خیابان فرید افشار، بلوار آرش، خیابان دلیری، نبش کوچه سرو، سرای محله زرگنده، طبقه اول مراجعه کنند.