۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۰۳

در دوازدهمین سفراستانی؛

رئیس جمهور فردا به بوشهر می رود

رئیس جمهور کشورمان در سفری یک روزه فردا به استان بوشهر می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در ادامه سفرها استانی خود فردا سه شنبه به استان بوشهر سفر خواهد کرد.

این سفر که دو روزه است دوازدهمین سفر کاروان تدبیر و امید محسوب می شود.

روحانی در ابتدای ورود به بوشهر پس از استقبال مردمی در ورزشگاه شهید بهشتی در جمع مردم سخن می گوید و دیدار با روحانیون و علما، دیدار با ایثارگران، حضور در نشست توسعه سرمایه گذاران و شورای اداری استان از دیگر برنامه های رئیس جمهوردر این سفر خواهد بود.

برگزاری نشست خبری نیز پایان بخش سفر رییس جمهوری به بوشهر است.

رییس جمهور پیش از این به استان های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، خراسان رضوی، زنجان، گلستان و خراسان جنوبی سفر کرده اند.

