تدوین برنامه ای مدون برای دفع وبازیافت زباله درکردستان نیازی ضروری است

عبدالوحید ریاضی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر به بیان مطالبی در خصوص مهمترین معضلات پسماند در کردستان پرداخت و گفت: دفن غیر اصولی، نحوه جمع آوری، عدم ساماندهی جایگاه دفن زبال، انتقال و تلنبار کردن زباله ها و عدم فرهنگ سازی از مهمترین معضلات پسماند در استان است.

وی تولید سالانه پسماند عادی در استان را ۳۵۹ هزار تن و پسماند پزشکی را ۸۷۰ تن ذکر کرد و اظهارداشت: این میزان تولید پسماند عادی و پزشکی حاکی از این است که باید با استفاده از تکنولوژی های روز، برنامه مدون و مستمر، همکاری ارگان های زیربط به فکر دفع و بازیافت مناسب آن بود.

وی امحاء ۲۰ تن سموم کشاورزی، شروع تفکیک زباله از مبدا در شهرهای بانه، دیواندره، دهگلان، سقز و قروه و بی خطر سازی بیش از ۹۰ درصد از پسماندهای عفونی را از نکات مثبت پسماند در استان ذکر کرد.

مدیرکل محیط زیست کردستان اظهارداشت: متاسفانه نبود برنامه ریزی مناسب، مدون و مستمر موجب می شود تا ده سال آینده استان کردستان زیر آوار زباله ها دفن شود.

ریاضی فر با بیان اینکه امروزه زباله به عنوان یک سرمایه مورد توجه کشورهای پیشرفته است، بیان کرد: امروزه استفاده درست و اصولی از زباله به عنوان یک سرمایه اولیه برای تامین برخی نیازهای کشور مانند کودهای ارگانیک و بدون مواد شیمیایی مورد توجه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا قرار گرفته است، به طوریکه از این درآمدهای کلانی نیز نصیب کشورها شده است.

وی بر تفکیک زباله از مبداء تاکید کرد و ادامه داد: باید این حرکت در استان کردستان نیز با شتاب بیشتری انجام پذیرد و با فرهنگ سازی و آموزش های علمی و عملی و البته مستمر به مردم در گام اول تفکیک زباله از مبداء و بازیافت آن در اولویت قرار گیرد.

وی به تعدادی از مصوبات جلسات کارگروه پسماند اشاره کرد و گفت: اجرای طرح مدیریت پسماند از سوی شهرداری ها، ساماندهی جایگاه ها شامل فنس کشی و خاک پوشی، مدیریت شیرابه و آلودگی آب های زیر زمینی از جمله مصوبات جلسات کارگروه پسماند استان است.

مدیرکل محیط زیست کردستان تهیه بانک اطلاعاتی و شناسایی پسماندهای عادی و ویژه، شناسای و جمع آوری پسماندهای بخش برق و الکترونیک از سوی شرکت توزیع برق استان و شناسایی و مدیریت اصولی پسماند های نفتی توسط شرکت پخش فرآوردهای نفتی کردستان را از دیگر مصوبات این کارگروه ذکر کرد واظهارداشت: متاسفانه هیچ کدام از این مصوبات از سوی ارگان های مرتبط محقق نشده است.