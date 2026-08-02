لزوم تدوین نقشه جامع مدیریت پسماند در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری عصر یکشنبه در نخستین نشست کارگروه مدیریت پسماند استان کردستان در سال ۱۴۰۵ که با محوریت بررسی وضعیت سایتهای دفع زباله، اجرای مصوبات گذشته و تدوین برنامهای جامع برای ساماندهی پسماندهای شهری برگزار شد، بر تهیه یک نقشه راه جامع برای مدیریت پسماند تأکید کرد و خواستار تدوین برنامهای با اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت از سوی کارشناسان و متخصصان حوزه محیطزیست شد.
وی با بیان اینکه اجرای این برنامه باید به عنوان تکلیف شهرداریهای استان دنبال شود، افزود: مدیریت پسماند نیازمند برنامهریزی دقیق، زمانبندی مشخص و نظارت مستمر است تا مشکلات انباشتهشده این حوزه به صورت ریشهای برطرف شود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان و دبیر کارگروه مدیریت پسماند استان با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای مصوبات پیشین، از عملیاتی نشدن بسیاری از تعهدات دستگاههای مسئول انتقاد کرد.
فرزاد زندی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مصوبات جلسات گذشته همچنان اجرایی نشده و حتی اقدامات اولیهای مانند محصورسازی محلهای دفن زباله و کنترل شیرابهها نیز در بسیاری از نقاط استان به سرانجام نرسیده است.
وی با اشاره به پیگیریهای قانونی ادارهکل حفاظت محیطزیست افزود: در سالهای اخیر اخطارهای متعددی به شهرداریها ابلاغ شده و در مواردی نیز به دلیل بیتوجهی به الزامات قانونی، پروندههای قضایی تشکیل شده است، اما رویکرد اصلی کارگروه همچنان تعامل و همکاری برای رفع اصولی مشکلات این حوزه است.
دبیر کارگروه مدیریت پسماند استان، محصورسازی سایتهای دفن زباله و اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ را از مهمترین اولویتهای پیشروی شهرداریها دانست و تأکید کرد که حل این معضل تنها با اتخاذ رویکردی علمی، اجرایی و مبتنی بر واقعیتهای موجود امکانپذیر خواهد بود.
در بخش دیگری از این نشست، شهرداران و اعضای کارگروه نیز با تشریح مشکلات موجود، از جمله محدودیتهای مالی و اجرایی، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای نظام مدیریت پسماند استان ارائه کردند.
در پایان این جلسه مقرر شد نقشه راهبردی مدیریت پسماند استان با مشارکت کارشناسان محیطزیست و همکاری شهرداریها تدوین و پس از بررسی در جلسات آینده، برای اجرا به تصویب کارگروه برسد.
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