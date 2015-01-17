نادر طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع کارهای بعدی دبیرخانه جشنواره فیلم عمار بعد از پایان اختتامیه این جشنواره گفت: از جمله برنامه های اصلی ما آموزش و حمایت از فیلمسازان و برگزیده های جشنواره عمار است.

وی ادامه داد: ما بنا داریم فیلم های برگزیده جشنواره فیلم عمار در تلویزیون به پخش برسد و فیلمسازان برجسته این جشنواره را به سازمان صداوسیما تزریق کنیم تا در این رسانه فیلم بسازند.

دبیر جشنواره فیلم عمار با اشاره به هدف این جشنواره در رشد و گسترش فیلمسازان برجسته عمار تصریح کرد: هدف ما حمایت از فیلمسازان خلاق، خوش ایده و با استعداد است و قصد داریم حدود 10 فیلمساز از فیلمسازان برگزیده جشنواره عمار را وارد رسانه ملی کنیم تا دست به ساخت فیلم و سریال بزنند. اینها از افرادی هستند که سال گذشته فیلم ساخته اند و امسال هم جایزه های اول را از آن خود کرده اند.

طالب زاده در پایان درباره نگاه فیلمسازان و آنچه که باید در این مسیر در دستور برنامه سازی ها قرار گیرد، گفت: انقلاب اسلامی افق بازی دارد و به همین جهت دشمنان و دوستان هر دو به نحوی روی آن حساس هستند و بنابراین هر یک از فیلمسازان که به موضوعات انقلاب اسلامی می پردازد باید به طور طبیعی نگاهی جهانی داشته باشد چراکه یکی از اهداف اصلی ما فتح خارج از ایران است.