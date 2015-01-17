فرودگاه دونتسک تحت کنترل جدایی طلبان اوکراین قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سرانجام پس از درگیری های طولانی مدت که از ماه می آغاز شده بود جدایی طلبان شرق اوکراین توانستند بر فرودگاه دونتسک مسلط شوند.

«والنتین موتونزنکو» از مشاورین جمهوری خودخوانده دونتسک با اعلام این خبر گفت: فرودگاه هم اکنون در کنترل ماست.

درگیری های ارتش اوکراین و جدایی طلبان در فرودگاه دونتسک از روز چهارشنبه هفته گذشته شدت گرفت. اوکراین از سال گذشته میلادی و پس از همه پرسی استقلال در کریمه و الحاق آن به روسیه، صحنه گسترش تحرکات جدایی طلبانه در مناطق شرقی خود بود که همین امر موجب درگیری مسلحانه میان ارتش و جدایی طلبان شد.

با وجود تلاش های انجام شده برای بازگشت آرامش به شرق اوکراین این مناطق همچنان صحنه درگیری میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان است در همین رابطه سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی از افزایش شمار قربانیان درگیری های شرق اوکراین به چهار هزار ۸۰۸ نفر و آواره شدن بیش از یک میلیون نفر دیگر به سبب این درگیری ها خبر داد.

بر اساس اعلام سازمان ملل در نتیجه درگیری های شرق اوکراین یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شده اند. بر همین اساس فقط از تاریخ ۲۷ دسامبر تا ۹ ژانویه ۵۹۳ هزار و ۶۲۲ نفر از ساکنان شرق اوکراین به سبب درگیری ها مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه شده اند.