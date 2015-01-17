خوشه سیزدهم از نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی اصفهان به بار نشست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، در نمایشگاه امسال ۱۲۵ مشارکت کننده مطرح، نمایندگان ۳۱ استان کشور، رؤسای جهاد کشاورزی و سازمان های نظام مهندسی کشاورزی استان های مختلف کشور و نیز رؤسای شرکت های خدمات حمایتی استان های کشور حضور خواهند داشت.

بیش از ۶۹ درصد شرکت کنندگان در بخش نهاده ها، ۱۳ درصد آن ها در بخش گل و گلخانه و سایر غرفه داران در بخش های تأمین خدمات کشاورزی و محصولات ارگانیک، آخرین دستاوردهای خود را به سیزدهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی اصفهان آورده اند. همچنین ۳۵ درصد غرفه داران نمایشگاه امسال از استان اصفهان و باقی مشارکت کنندگان از سایر استان های کشور هستند.

بازدید هیأت ها و گروه هایی متشکل از کشاورزان، دانشجویان و کارشناسان از شهرستان های مختلف استان، بازدید گروه کارشناسان سازمان توسعه تجارت کشور از نمایشگاه و برگزاری سمینارهای تخصصی از برنامه های جنبی این نمایشگاه خواهد بود. پوشش خبری نمایشگاه توسط تیم خبری وزارت جهاد کشاورزی نیز از دیگر ویژگی های این دوره است.

سمینار تخصصی "راهکارهای بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی" با همکاری مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان، در تاریخ ۲ بهمن ماه، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰ در محل سالن همایش های نمایشگاه های بین المللی استان برگزار خواهد شد.

دکتر «ولی بُریم نژاد» دارای مدرک دکتری اقتصاد کشاورزی، عضو هیأت رییسه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و استاد و پژوهشگر نمونه سال ۱۳۹۲ که مؤلف چندین کتاب در زمینه بازاریابی محصولات است، سخنران این سمینار خواهد بود.

ساعت بازدید متخصصین از سیزدهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی اصفهان در تاریخ یکم بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ خواهد بود.