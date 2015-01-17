وضعیت انتقال ایدز و هپاتیت/ مردم را از دندانپزشکی ترسانده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مینو محرز در حاشیه برگزاری همایش "کنترل عفونت در دندانپزشکی با رویکرد خود مراقبتی"، با بیان اینکه باید در درسنامه های آموزشی بازنگری جدی شود، افزود: متاسفانه روشهای کنترل عفونت در گروه های مختلف پزشکی و پیراپزشکی به صورت علمی و دقیق پایش نمی شود و باید این اصول به طور مستمر و جدی تکرار شود.

وی ادامه داد: استفاده از دستکش، ماسک و ابزارهای خود مراقبتی، اولویت جدی در معاینات بالینی و حتی اورژانسی است ولی شاهدیم که درصدی از دانشجویان پزشکی و رشته های مرتبط بی توجه هستند و در مواردی به ویروس آلوده می شوند.

محرز با تاکید بر اینکه انتقال ویروس ایدز از طریق روابط جنسی پرخطر نسبت به دندانپزشکی و آرایشگاه به مراتب بیشتر است، گفت: متاسفانه مردم را از دندانپزشکی ترسانده اند و همین نکته موجب مغفول ماندن راه اصلی انتقال این بیماری در شرایط کنونی شده است.

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، افزود: احتمال انتقال هپاتیت B و C در صورت رعایت نشدن اصول استریل وسایل دندانپزشکی وجود دارد اما این نگرانی به گونه ای نیست که هموطنان از مراجعه به مطب دندانپزشک خودداری کنند.

محرز با تاکید بر اینکه دندانپزشک باید وسایل مورد استفاده در دهان هر بیمار را عوض کند، گفت: بیشترین نگرانی از توربین و فرز دستگاه تراش دندان است که باید از طریق اتوکلاو یا فور برای هر بیمار استریل شود.

وی افزود: استفاده از روش ضد عفونی گازپلاسما، بهترین تکنیک در استریل کردن ابزارهای آسیب پذیر از جمله توربین دندانپزشکی در دستگاه اتوکلاو یا فور است.

این متخصص بیماریهای عفونی، گفت: ویروس ایدز حتی اگر در بزاق وجود داشته باشد، آلوده کننده نیست و فقط در صورت آسیب به سد دفاعی، پوست و مخاط بدن و از راه خون قابل سرایت است.

محرز با بیان اینکه ویروس های هپاتیت B و C نسبت به ویروس ایدز در محیط خشک و خارج از بدن کمی بیشتر زنده می مانند، افزود: ویروس ایدز در محیط خارج از بدن حداکثر 24 ساعت و در خون خشک تا یک هفته زنده می ماند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به دندانپزشکان در خصوص دفع علمی و اصولی زباله های مطب و درمانگاه هشدار داد و تاکید کرد: برای دفع اجسام تیز مثل سوزن و سرنگ از سطل و کیسه های مخصوص و در صورت نبودن آن از قوطی در بسته شیر خشک استفاده کنند.

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران با توجه به ضعف آموزش و اطلاع رسانی به مردم و جوانان، از وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما، رسانه ها و سایر ارگان های مرتبط با سلامت مردم درخواست کرد تا نسبت به اطلاع رسانی دقیق تر راه های انتقال بیماری های عفونی نوپدید و اصول پیشگیری از آن با جدیت بیشتری اقدام کنند.

همایش کنترل عفونت در دندانپزشکی با رویکرد خود مراقبتی، روز گذشته در هتل المپیک تهران بکار خود پایان داد.