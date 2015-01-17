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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۴۷

21 نمایش به مسابقه تازه‌های تئاتر ایرانِ فجر راه یافت

21 نمایش به مسابقه تازه‌های تئاتر ایرانِ فجر راه یافت

21 نمایش با حضور در بخش مسابقه تازه‌های تئاتر ایرانِ سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست آثار حاضر در بخش مسابقه تازه‌های تئاتر ایران به شرح زیر اعلام شد:

1- «پذیرایی» نوشته و کار ابوالفضل کاهانی از تهران/ بخش نسل نو

2- «Thebes got talent» نوشته و کار رضا غیور از تهران/ بخش نسل نو

3- «باد شیشه را می‌لرزاند» به نویسندگی مهدی کوشکی و کارگردانی مشترک هستی حسینی و مصطفی کوشکی از تهران/ بخش نسل نو

4- «به اتفاق خانواده» نوشته و کار رسول کاهانی از تهران/ بخش نسل نو

5- «پارازیت» به نویسندگی بهزاد آقاجمالی و کارگردانی سیما رادان از تهران/ بخش نسل نو

6- «خانم‌ها، آقایان، ما با سرعت بسیار زیادی در حرکت هستیم» نوشته و کار ابوالقاسم یزدانی از بجنورد/ بخش نسل نو

7- «کلفت ها»، برداشتی آزاد از اثر ژان ژنه، به کارگردانی دانیال نمازی از تهران/ بخش نسل نو

8- «برای مهدخت» به نویسندگی کیومرث حائری و کارگردانی نیکو ممدوحی از تهران/ بخش نسل نو

9- «گفتگوی فراریان» به نویسندگی محمد زارعی و کارگردانی میلاد شجره از تهران/ بخش نسل نو

10- «مکبث» به نویسندگی و کارگردانی حسین نوشیر (بر اساس مکبث شکسپیر) از  تهران/ بخش نسل نو

11- «نمایشگاه لودلو» به نویسندگی لند فورد ویلسن و کارگردانی مهدی ضیا‌ءچمنی از مشهد/ بخش نسل نو

12- «یک ساعت آرامش» به نویسندگی فلورنس زلرز و کارگردانی سحر رضوانی از تهران/ بخش نسل نو

13- «بوقلمون» نوشته و کار خیر‌اله تقیانی‌پور از تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

14- «پپرونی» به نویسندگی سپیده خمسه‌نژاد و کارگردانی مسعود طیبی از تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

15- «تقدیر بازان» به نویسندگی هاله مشتاقی‌نیا و کارگردانی سیما تیرانداز از تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

16- «گنجفه» نوشته و کار نوشین تبریزی از  تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

17- «مروارید» به نویسندگی قطب‌الدین صادقی و کارگردانی سروش طاهری از تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

18- «در سوگ کاظم اشتری» به نویسندگی سپیده خسرو‌جاه و کارگردانی احسان بیات‌فر از تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

19- «وقتی کنار پنجره می ایستیم» به نویسندگی سیامک افسایی و کارگردانی یعقوب صدیق‌جمالی از تبریز/ بخش تازه‌های تئاتر

20- «یک زندگی بهتر» به نویسندگی مسعود هاشمی‌نژاد و کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور از تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

21- «صبح ناگهان» نوشته و کار حسین پاکدل از تهران/ بخش مهمان

سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از یکم تا 12 بهمن ماه به دبیری اردشیر صالح‌پور برگزار می‌شود.           

کد مطلب 2466371
عطیه موذن

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