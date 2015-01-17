به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست آثار حاضر در بخش مسابقه تازه‌های تئاتر ایران به شرح زیر اعلام شد:

1- «پذیرایی» نوشته و کار ابوالفضل کاهانی از تهران/ بخش نسل نو

2- «Thebes got talent» نوشته و کار رضا غیور از تهران/ بخش نسل نو

3- «باد شیشه را می‌لرزاند» به نویسندگی مهدی کوشکی و کارگردانی مشترک هستی حسینی و مصطفی کوشکی از تهران/ بخش نسل نو

4- «به اتفاق خانواده» نوشته و کار رسول کاهانی از تهران/ بخش نسل نو

5- «پارازیت» به نویسندگی بهزاد آقاجمالی و کارگردانی سیما رادان از تهران/ بخش نسل نو

6- «خانم‌ها، آقایان، ما با سرعت بسیار زیادی در حرکت هستیم» نوشته و کار ابوالقاسم یزدانی از بجنورد/ بخش نسل نو

7- «کلفت ها»، برداشتی آزاد از اثر ژان ژنه، به کارگردانی دانیال نمازی از تهران/ بخش نسل نو

8- «برای مهدخت» به نویسندگی کیومرث حائری و کارگردانی نیکو ممدوحی از تهران/ بخش نسل نو

9- «گفتگوی فراریان» به نویسندگی محمد زارعی و کارگردانی میلاد شجره از تهران/ بخش نسل نو

10- «مکبث» به نویسندگی و کارگردانی حسین نوشیر (بر اساس مکبث شکسپیر) از تهران/ بخش نسل نو

11- «نمایشگاه لودلو» به نویسندگی لند فورد ویلسن و کارگردانی مهدی ضیا‌ءچمنی از مشهد/ بخش نسل نو

12- «یک ساعت آرامش» به نویسندگی فلورنس زلرز و کارگردانی سحر رضوانی از تهران/ بخش نسل نو

13- «بوقلمون» نوشته و کار خیر‌اله تقیانی‌پور از تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

14- «پپرونی» به نویسندگی سپیده خمسه‌نژاد و کارگردانی مسعود طیبی از تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

15- «تقدیر بازان» به نویسندگی هاله مشتاقی‌نیا و کارگردانی سیما تیرانداز از تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

16- «گنجفه» نوشته و کار نوشین تبریزی از تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

17- «مروارید» به نویسندگی قطب‌الدین صادقی و کارگردانی سروش طاهری از تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

18- «در سوگ کاظم اشتری» به نویسندگی سپیده خسرو‌جاه و کارگردانی احسان بیات‌فر از تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

19- «وقتی کنار پنجره می ایستیم» به نویسندگی سیامک افسایی و کارگردانی یعقوب صدیق‌جمالی از تبریز/ بخش تازه‌های تئاتر

20- «یک زندگی بهتر» به نویسندگی مسعود هاشمی‌نژاد و کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور از تهران/ بخش تازه‌های تئاتر

21- «صبح ناگهان» نوشته و کار حسین پاکدل از تهران/ بخش مهمان

سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از یکم تا 12 بهمن ماه به دبیری اردشیر صالح‌پور برگزار می‌شود.