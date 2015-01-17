محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور نمایندگان قم در مسابقات کشتی پهلوانی کشور اظهار داشت: کشتی‌گیر قم بالا‌تر از سایر رقبای خود در جایگاه نخست مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی کشور ایستاد و صاحب نشان طلای این پیکار‌ها شد.

وی افزود: رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور به مدت ۲ روز در مجموعه ورزشی شهدای کارگر شهرستان اسفراین برگزار شد تیم خراسان شمالی با ۴۷ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و تیم‌های خراسان رضوی و کردستان به ترتیب با کسب ۳۱ و ۲۹ امتیاز عنوان‌های دوم و سوم را کسب کردند.

رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: در وزن ۷۰ کیلوگرم این دوره از مسابقات سجاد محمدی از تیم اعزامی کشتی پهلوانی استان قم با غلبه بر محمد زارعی از کردستان به مقام نخست و عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت، ضمن اینکه مقام سوم به ابراهیم ولیان از خراسان شمالی رسید.

حلوایی بیان داشت: گفتنی است: این رقابت‌ها با شرکت بیش از ۱۰۰ کشتی گیر و ۳۴ مربی و سرپرست از ۱۷ تیم از استان‌های مختلف کشور به مدت ۲ روز به میزبانی اسفراین برگزار شد و افراد بر‌تر جواز حضور در اردوی تیم ملی کشتی پهلوانی کشور را کسب کردند.

وی عنوان کرد: در وزن۶۰ کیلوگرم مسعود اکبری، در وزن ۷۰ کیلوگرم سجاد محمدی و در دسته ۸۰ کیلوگرم اسلام شکوهی‌راد نفرات اعزامی تیم کشتی پهلوانی قم را به خراسان تشکیل دادند.

رئیس هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: تیم کشتی پهلوانی قم در دسته‌های سنگین وزن این مسابقات ۲ نماینده داشت چنان که در دسته ۹۰ کیلوگرم محمد سوری و در وزن ۱۰۰ کیلوگرم محرم ایمانی تیم کشتی قم را همراهی کردند.

حلوایی افزود: هدایت تیم کشتی پهلوانی استان قم بر عهده سید حسین موسوی بود و سرپرستی این تیم را حسن حیدرزاده بر عهده داشت.