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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۱۹

حلوایی به مهر خبر داد:

قهرمانی کشتی‌گیر قم در مسابقات کشتی پهلوانی کشور

قهرمانی کشتی‌گیر قم در مسابقات کشتی پهلوانی کشور

قم - رئیس هیئت کشتی استان قم از درخشش و قهرمانی کشتی‌گیر قم در مسابقات کشتی پهلوانی کشور در خراسان شمالی خبر داد.

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور نمایندگان قم در مسابقات کشتی پهلوانی کشور اظهار داشت: کشتی‌گیر قم بالا‌تر از سایر رقبای خود در جایگاه نخست مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی کشور ایستاد و صاحب نشان طلای این پیکار‌ها شد.

وی افزود: رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور به مدت ۲ روز در مجموعه ورزشی شهدای کارگر شهرستان اسفراین برگزار شد تیم خراسان شمالی با ۴۷ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و تیم‌های خراسان رضوی و کردستان به ترتیب با کسب ۳۱ و ۲۹ امتیاز عنوان‌های دوم و سوم را کسب کردند.

رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: در وزن ۷۰ کیلوگرم این دوره از مسابقات سجاد محمدی از تیم اعزامی کشتی پهلوانی استان قم با غلبه بر محمد زارعی از کردستان به مقام نخست و عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت، ضمن اینکه مقام سوم به ابراهیم ولیان از خراسان شمالی رسید.

حلوایی بیان داشت: گفتنی است: این رقابت‌ها با شرکت بیش از ۱۰۰ کشتی گیر و ۳۴ مربی و سرپرست از ۱۷ تیم از استان‌های مختلف کشور به مدت ۲ روز به میزبانی اسفراین برگزار شد و افراد بر‌تر جواز حضور در اردوی تیم ملی کشتی پهلوانی کشور را کسب کردند.

وی عنوان کرد: در وزن۶۰ کیلوگرم مسعود اکبری، در وزن ۷۰ کیلوگرم سجاد محمدی و در دسته ۸۰ کیلوگرم اسلام شکوهی‌راد نفرات اعزامی تیم کشتی پهلوانی قم را به خراسان تشکیل دادند.

رئیس هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: تیم کشتی پهلوانی قم در دسته‌های سنگین وزن این مسابقات ۲ نماینده داشت چنان که در دسته ۹۰ کیلوگرم محمد سوری و در وزن ۱۰۰ کیلوگرم محرم ایمانی تیم کشتی قم را همراهی کردند.

حلوایی افزود: هدایت تیم کشتی پهلوانی استان قم بر عهده سید حسین موسوی بود و سرپرستی این تیم را حسن حیدرزاده بر عهده داشت.

کد مطلب 2466553

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