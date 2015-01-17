سهم ۱۱ میلیارد تومانی نور از اعتبارات ماده ۱۸۰/ بلده گازرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: اعتبار ماده ۱۸۰ در حوزه های مختلف مانند آب، راه، فاضلاب و مسائل زیربنایی هزینه شده است.

این نماینده مجلس به وضعیت بودجه سال آتی اشاره کرد و گفت: در سال جاری میزان تخصیص ها در بوجه عمرانی قابل توجه است ولی طبق بررسی شاید بخش اعظمی از ۷۰ هزار میلیارد تومان سهم درآمد نفتی در بودجه سال ۹۴ محقق نشود و تصمیم بر آن است که بودجه را بدون نفت ببندیم.

وی با بیان اینکه خروج تدریجی از وابستگی به نفت از برنامه هاست گفت: وقتی امروز آمریکا در صدد مدیریت کردن بر ایران از طریق نفت است، باید به فکر خود باشیم زیرا نفت اکنون دشمن ما شده است.

فیاضی، با اشاره به اینکه دشمنان اهرمی با عنوان نفت برای فشار به ما دارند، یادآور شد: مالیات، حذف یارنه پر درآمدها و غیره از جمله شیوه هایی است که می تواند وابستگی به نفت را کم کرد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس بیان داشت: بودجه ای که در دست ماست محدود است و باید نسبت به مدیریت کردن آن اقدام کنیم.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس به بحث شرکت بهداشت اشاره کرد و گفت: سازمان همیاری در سال های گذشته نسبت به صدور پروانه برای مجتمع های تفریحی و توریستی اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه میلیاردها تومان از این شهر رفت بدون آنکه عایداتی برای شهر داشته باشد، خواستار پاسخگویی مسئولان در این زمنیه شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه صدور پروانه در روستاها به بخشداران واگذار شده استف تصریح کرد: باید منافع این طرح به روستاها برسد.

فیاضی به جاده چمستان اشاره و اضافه کرد: کمربندی منطقه قرار است تا پایان سال جاری افتتاح شود.

وی با بیان اینکه پروژه پست ۶۳ کیلوولت چمستان هنوز اجرایی نشده است، خواستار پیگیری در این زمینه شد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در شرایط تحریم کارهای اقتصادی در کشور راکد نمانده است، گفت: این کار از معجزه های انقلاب است.

وی خواستار روشن شدن تکلیف دو مجتمع بزرگ تجاری در شهر نور شد و گفت: مشکلات مجتمع تجاری موثقی و نگین باید رفع شود.

فیاضی در زمینه پارک جنگلی نور نیز گفت: قرار است قضیه سرمایه گذاری در پارک حل شود و سرمایه گذار خارجی در این حوزه ورود پیدا کند.

این نماینده مجلس به مسائل منطقه محروم بلده اشاره کرد و گفت: روستایان پنج روستای بلده در منطقه دونا با مشکلات زیادی روبه رو هستند و این روستاییان از دست حیوانات وحشی به ستوه آمده اند.

عبدالوحید فیاضی درباره گازرسانی به بلده گفت: برای گازرسانی به این منطقه از سیستم ال ان جی استفاده می شود و بهترین روش برای گازرسانی به بلده و کجور است و باید پیگیری لازم صورت گیرد. ‌