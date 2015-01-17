جوایز ویژه برای هواداران تیم ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه تیم ملی ایران، روز دوشنبه و در سومین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملت های آسیا جهت تعیین سرگروه به مصاف امارات می رود و در استرالیا و ایران این روزها از حمایت خوبی از سوی هواداران برخوردار است، حامی تیم ملی ایران جوایز ویژه ای برای هواداران داخل کشور در نظر گرفته که با روش جدیدی به آنها تعلق خواهد گرفت.

هواداران تیم ملی ایران حالا علاوه بر روش قبلی که ارسال عدد یک به 9090 با همراه اول بود، می توانند با ارسال عدد 5 به همان 9090 تشکیل خانواده پیامکی بدهند و تا پنج نفر از اعضای خانواده یا دوستان خود را به گروه خود دعوت کنند و در نهایت به شرط کسب 20000 هزار امتیاز و پس از قرعه کشی، همه اعضای گروه -هرکدام - یک خودرو تیبا برنده شوند.

در واقع این طرح جدید، گروه دوستان را تشکیل داده که حمایت از تیم ملی و دسترسی به خدمات و سامانه هواداران را برای اعضای گروه ممکن می سازد.