حزب جمهوری سپری برای ولایت/ مباحث اقتصادی عامل چالش های عدیده حزب

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری معاون پارلمانی دانشگاه آزاد و رابط حزب جمهوری اسلامی در استان خراسان در ابتدای انقلاب در بازخوانی مواضع و اصول برنامه های حزب جمهوری اسلامی که در مجتمع سرچشمه تهران برگزار شد، با بیان اینکه در ابتدای انقلاب جریانهای سیاسی با تفکرات سوسیالیستی و لیبرالیستی فعالیت می کردند، اظهار داشت: در آن زمان کتاب مواضع ما توسط حزب جمهوری اسلامی و شهید بهشتی تدوین شد و مباحث این کتاب توسط اعضای برجسته حزب جمهوری اسلامی تدریس می‌شد.

وی افزود: مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی از جمله سیاست های اقتصادی توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی تدریس می شد. شهید بهشتی نیز با توجه به ظرفیت جامعی که داشت مباحث عقیدتی را تدریس می کرد.

وی با بیان اینکه عمدتا مباحث اقتصادی باعث چالش و کشاکش در حزب جمهوری اسلامی شد، گفت: مواضع و سلایق سیاسی با گرایشات مختلف اقتصادی تا برگزاری کنگره دوم حزب جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد و در نهایت به تعطیلی این حزب کشیده شد.

عسگری تاکید کرد: در آن زمان عده ای به اقتصاد دولتی و عده ای به اقتصاد آزاد و بازار گرایش داشتند و من زمانی که در مشهد شاگرد مقام معظم رهبری بودم، در ابتدای انقلاب می گفتم من با همه احترامی که برای آقای نخست وزیر (میرحسین موسوی) قائلم اما اگر ایشان اعلام موجودیت برای حزب می کرد من در این حزب ثبت نام نمی کردم و همچنین اگر آقای عسگراولادی به عنوان گرایش اقتصاد بازاری اعلام موجودیت برای حزب می کرد هم در این حزب حضور نمی یافتم.

عضو اسبق حزب جمهوری اسلامی گفت: این حزب برای وحدت جامعه انقلابی بود و خوش درخشید و جریانهای نفاق و جریانهای چپ افراطی از نوع فرقان و سازمان مجاهدین خلق که انقلابی گری در ذات آنها بود، شبهاتشان توسط شهید بهشتی دبیرکل حزب جمهوری پاسخ داده می شد و همچنین شهید بهشتی به شبهات تفکرات لیبرالیستی که مصداق آن در دفتر هماهنگی بنی صدر و حامیان آن بود نیز پاسخ می داد.

عسگری مباحث اقتصادی را عامل چالش های عدیده برای حزب جمهوری اسلامی دانست و افزود: در آن زمان بزرگان و متفکران این حزب به اصل ۴۴ که امروز به عنوان اصل خصوصی سازی مطرح است به عنوان یکی از مبانی اقتصادی حزب اعتقاد داشتند.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی در آن زمان می گفت من با حضور بخش خصوصی در اقتصاد به عنوان یکی از اهرم های با اهمیت ارزش بسیاری قائلم اما با این وجود در آن زمان دولت وقت نسبت به بخش خصوصی بی اهمیت بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی در آن زمان اعلام می کرد که این موضوع را ما پراهمیت می دانیم و این آزادی در فضای اقتصادی نیز باید تعمیم یابد.

عسگری تاکید کرد: در آن زمان بزرگان حزب جمهوری از جمله آیت الله هاشمی فسنجانی اعلام می کردند که دولت باید برای مستضعفین اشتغال و امکانات فراهم کند تا آنها بتوانند تجارت کنند و هم اینکه توانایی تجارت با دنیا را داشته باشند

وی در تبیین نظریات اقتصادی حزب جمهوری اسلامی گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی در آن زمان می گفت اگر ما مانند هندوستان و چین نیروی آزاد داشتیم با جذب سرمایه می توانستیم ارزان و انبوه تولید کنیم و بازارهای جهانی را بگیریم. این سخن در واقع بهترین تفسیر اصل ۴۴ بود که در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تایید رهبری مصوب شد که البته باید گفت در دولت گذشته چندان با آن عمل نشد و دولت احمدی نژاد فقط ۶ درصد به اصل ۴۴ پایبندی نشان داد.

عسگری همچنین با اشاره به یکی از سخنرانی های مقام معظم رهبری در تاریخ ۳۰ شهریور سال ۱۳۶۳ گفت: حضرت آیت الله خامنه ای در آن زمان عنوان کردند که مواضع آقای هاشمی در باب بخش خصوصی با نظرات من، امام و بزرگان حزب جمهوری منطق است و ما معتقدیم که مردم را باید در امور اقتصادی کشور مشارکت داد.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد در ادامه گفت: امام در آن زمان نسبت به اصل ۴۴ می گفت اموری که از دست مردم ساخته نیست باید به دولت داده شود و حاکمیتی باشد ولی آنچه که مردم می توانند انجام دهند دولت نباید در آن دخالت کنند و تنها وظیفه اش سیاست گذاری است.

عسگری پاشه آشیل مباحث و چالش های سیاسی در حزب جمهوری را مباحث اقتصادی سازمان مجاهدین انقلاب دانست و افزود: مباحث اقتصادی مجاهدین انقلاب در دولت پاشه آشیل مباحث سیاسی شد در سازمان مجاهدین انقلاب یک گروه ۳۷ نفره توسط آیت الله راستی کاشانی که عمدتا در حلقه بهزاد نبوی بودند متهم به داشتن گرایش اقتصاد دولت و سوسیالیستی و غیر اسلامی شدند و آیت الله راستی کاشانی به تعبیر خودشان با خارج کردن این افراد از هسته مرکزی یک خانه تکانی در سازمان مجاهدین انقلاب کرد.

وی با بیان اینکه نخست وزیر وقت هم تحت تاثیر جریان حلقه بهزاد نبوی بود گفت: یک مجموعه دیگر در سازمان مجاهدین انقلاب که مورد حمایت ایت الله راستی کاشانی بود به اقتصاد سنتی یا بازار معتقد بود. میر حسین موسوی در آن زمان در دولت خودحامیان اقتصاد بازاری را از کابینه تسویه کرد و آنها در بیرون از حزب اعلام کردند که راه خود را ادامه می دهند که در نهایت این اختلاف ها از سازمان مجاهدین انقلاب به دولت و ازدولت به حزب جمهوری اسلامی کشیده شد.

عسگری با بیان اینکه حلقه بهزاد نبوی در سازمان مجاهدین انقلاب در نهایت حضور در کنکره دوم حزب جمهوری اسلامی تحریم کردند گفت: آن افرادی که به اقتصاد بازاری اعتقاد داشتند و عمدتا از جریان موتلفه بودند برای قبضه کردن حزب جمهوری اسلامی فعال شدند و این در شرایطی رخ داد که دعواهای اقتصادی و سیاسی در حزب جمهوری اسلامی بسیار بالا گرفت.

عضو سابق حزب جمهوری اسلامی تاکید کرد: در آخرین جلسه ای که در تهران برگزار شد آیت الله هاشمی رفسنجانی مدیریت جلسه را برعهده گرفت و مقام معظم رهبری به عنوان دبیر کل حزب در آن جلسه سخنرانی کرد که آن سخنرانی از سخنرانی های اخلاقی و تاریخی ماندگار شد.

وی خاطرنشان کرد: آقای هاشمی در آن جلسه گفت که حزب جمهوری اسلامی برای وحدت تشکیل شد و ثمراتی را هم داشت و قانون اساسی توسط این حزب به فرجام رسید و بسیاری از موقعیت ها برای نظام توسط این حزب فراهم شد. اما امروز مشاهده می کنیم که یک گروه حضور در کنگره را تحریم کردند و گروه دیگر به منظور قبضه حزب جمهوری اسلامی، فعال شدند و ما امروز شما را به این جلسه دعوت کردیم تا تشییع جنازه حزب را مشاهده کنیم چرا که ما اجازه نخواهیم داد که حزب جمهوری اسلامی به یک گرایش محدود تنزل پیدا کند.

عسگری با اشاره به عتاب و خطاب های امام (ره) به دو گروه موجود در حزب جمهوری اسلامی گفت: امام به گروهی که به اقتصاد سوسیالیستی و دولتی اعتقاد داشتند نهیب می زدند که سرنوشت کشورهای سوسیالیستی را مشاهده کنید واز طرفی هم به حامیان تفکرات اقتصاد بازار هم خطاب می کردند که برخی از شما توانایی اداره یک نانوایی را هم ندارید.

عضو اسبق حزب جمهوری اسلامی با بیان اینکه امام می گفت اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار نباید به پاشنه آشیل نظام تبدیل شود گفت: در نهایت در کنگره دوم حزب جمهوری اسلامی تصمیم بر تعطیلی موقت حزب گرفته شد و آقای هاشمی اعلام کرد که هر کسی که موافق تعطیلی موقت حزب است بایستد که در آن زمان تنها آقای غفوری فرد در جای خود نشسته بود که در نهایت ایشان هم با تعطیلی موقت حزب موافقت کرد.

عسگری تعطیلی حزب جمهوری اسلامی را بر سر همین مواضع تفصیلی کتاب مواضع ما که توسط شاگردان امام تدریس می شد دانست و افزود: وقتی عدول از این مواضع پیش آمد نتیجه اش تعطیلی حزب بود و عمده اختلافات در حوزه مواضع اقتصادی بود.

وی حزب جمهوری اسلامی را سپری برای ولایت دانست و افزود: ای کاش که با یک بازنگری این حزب دوباره جان می گرفت و احزاب دیگری همچون آن بوجود می آمدند تا همدیگر را نقد کنند و در عین حال به ستون های نظام نیز توجه کنند.