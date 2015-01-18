رونالدو در اندیشه بازگشت به فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو که سه بار به عنوان مرد سال فوتبال جهان انتخاب شده آخرین بار در سال 2011 با کورینتیانس با میدان رفت. وی اکنون در تیم دسته دومی آمریکایی "فورت لاودردیل استرایکرز" صاحب سهام شده و در نظر دارد در صورتی که به شرایط ایده آل بازگردد، با پیراهن این تیم به میدان برود.

وقتی از رونالدو در خصوص احتمال بازگشت به میدان پرسیدند، گفت: من عاشق فوتبال هستم. فوتبال همه زندگی و بزرگ‌ترین عشقم است. وقتی فوتبال را کنار گذاشتم به خاطر وضعیت بدنم دیگر نتوانستم بازی کنم؛ به خاطر درد و آسیب دیدگی.

وی افزود: برای فوتبال بازی کردن باید کاملا سالم باشید و این بار چالش جدیدی پیش روی من است. تمرین زیادی انجام خواهم داد و اگر مربی به من نیاز داشته باشد شاید به میدان بازگردم.

رائول، بازیکن افسانه ای فوتبال اسپانیا هم به تازگی در ست 37 سالگی به نیویورک کازموس پیوسته است.