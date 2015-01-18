به گزارش خبرنگار مهر، شهرام غلامی سرپرست و آهنگساز گروه موسیقی «سه عود» در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: متاسفانه گوش دادن به موسیقی بدون کلام برای مردم ما عادت نیست و این موضوع بسیار مهمی است که باید بیشتر از آن مورد توجه قرار گیرد. البته شاید یکی از دلایل این موضوع کم توجهی به برگزاری اجراهای کمتر تجربه شده موسیقی بدون کلام در کشورمان باشد که ضرورت اجرای آنها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

وی ادامه داد: ترکیب سه عود شاید برای دومین و یا سومین باری باشد که به این صورت در یک اجرای زنده مورد استفاده قرار می گیرد و این موضوعی بود که برای خودم جالب توجه بود و دوست داشتم بر این اساس کارهایی را انجام دهم. من تلاش کردم در این کنسرت با توجه به هویت ایرانی ساز عود در کارهایی که قرار است به مخاطب ارائه دهم از تلفیق استفاده کنم یعنی تماشاگر در این کنسرت با یک نوع تلفیق از جنسی که من برای او انتخاب کردم، مواجه شود. به عنوان نمونه گام «پانتاتونیک» شکلی از موسیقی است که تا به امروز در ایران تجربه نشده و شاید تداعی کننده موسیقی هند و خاور دور باشد اما من تلاش کردم همراه با گروه نوازندگان به نوعی این فضا را نیز به مخاطب ارائه دهم.

این نوازنده با سابقه عود که طی روزهای گذشته کنسرت «دو به علاوه یک» را در هفته موسیقی تلفیقی همراه با پیتر سلیمانی پور اجرا کرده بود، بیان کرد: جنس موسیقی که در کنسرت سه عود به مخاطب ارائه خواهم داد به طور کامل بر اساس موسیقی سنتی نیست ولی پایه و بنیان آن در چارچوب موسیقی اصیل ایرانی قرار گرفته که این بار نگاهی متفاوت به مخاطب معرفی می شود.

غلامی درباره استفاده از سازهای کوبه ای در کنسرت «سه عود» نیز توضیح داد: به اعتقاد من سازهای ضربی برای هر آنسامبلی لازم است. من نیز سعی کردم در این کنسرت برای رنگ آمیزی بهتر فضا از سازهای ضربی در کنار سه عود استفاده کنم که تصور می کنم این هم نشینی برای مخاطب نیز رضایتبخش خواهد بود. از دیدگاه من سازهای کوبه ای نقش بسیار مهمی در گروه‌های موسیقی دارند و این نیست که هرگاه نامی از این فضایی موسیقایی یاد می شود اهمیت کمی باید به آن داد. من معتقدم سازهای کوبه ای حضور موثری در اجرای ما دارد اما این حضور به طور حتم باید به شکلی حساب شده باشد که این رنگ آمیزی کم و زیاد نشود.

این نوازنده عود ادامه داد: خوشبختانه طی سال‌های اخیر سازهای ضربی پیشرفت زیادی داشته اند و البته که گلایه های برخی از نوازندگان سازهای ضربی که از کم توجهی به آنها در کنسرت ها و آلبوم ها صحبت می کنند، کمی به حق است اما من گاهی دیده ام که برخی از این نوازندگان عزیز سازهای کوبه ای شبیه یه فمینست ها می شوند که برابری حق مرد و زن را با هم می خواهند اما ماجرا به قدری تعصبی می شود.

سرپرست و آهنگساز کنسرت موسیقی «سه عود» در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا بدعت های جدید در موسیقی ایرانی باعث لطمه یا پیشرفت موسیقی کشورمان می شود؟ تاکید کرد: من موافق بدعت ها هستم اما باید مراقبت باشیم که حرکت های جدید اصالت های خودمان را از بین نبرد. به طور حتم حرکت های جدید باید بر پایه اصالت شکل بگیرد. ما باید به این موضوع توجه کنیم که هنرمند همواره دنبال تجربه کردن است اما باید تلاش کند که این تجربه موجب فراموشی پایه اصلی کاری که انجام می دهد، نشود.

وی درباره انتخاب ترکیب سه ساز عود در کنار هم توضیح داد: در ابتدای ماجرا با خود گفتم که خودم با یک عود در صحنه حضور داشته باشم اما دیدم حضور یک ساز عود دیگر در صحنه بهتر است و می تواند یک دوئت معمولی را تشکیل دهد اما بعد از این ترکیب بود که دیدم ترکیب سه عود خیلی خوب است که در صحنه همراه با سازهای ضربی حضور داشته باشد، البته بعدا به این نتیجه رسیدم که از چهار عود استفاده کنم اما دیدم مقداری زیادی است. از این رو تصمیم گرفتم با سه عود و یک نوازنده سازهای ضربی کارهایی را روی صحنه به مخاطب ارائه کنیم و امیدوارم آثاری که در این کنسرت به مخاطب ارائه می شود مقبول آنها واقع شود.

غلامی در بخش پایانی صحبت‌های خود بیان کرد: آرزوی من این است که فضای موسیقی بدون کلام در کشور طوری باشد که به جای 100 یا 200 نفر 700 نفر به دیدن کنسرت های بی کلامی چون کنسرت سه عود بیایند اما چون اغلب مخاطبان ما همواره روی صحنه منتظر فلان خواننده هستند متاسفانه نمی توانیم چنین آرزویی داشته باشیم اما به هر ترتیب امیدوارم روزی شرایط فرهنگی رتا به جایی برسانیم که مخاطبان بیشتری از موسیقی بی کلام نی استفاده کنند.

افشین معصومی تهیه کننده کنسرت «سه عود» هم در انتهای این نشست گفت: مجموعه برنامه هایی را برای این کنسرت ها در نظر گرفتیم که پایه آنها سه عود است که این بار سازهای ضربی به عنوان نوازنده حضور دارند. شاید دفعه بعد این ترکیب با آواز همراه باشد و ما در برنامه های دیگر از یک فضای متفاوت برای اجرای کنسرت سه عود استفاده کنیم.

کنسرت «سه عود» همراه با رونمایی آلبومی به همین نام با سرپرستی و آهنگسازی شهرام غلامی دوشنبه 29 و سه شنبه 30 دی ماه در تالار رودکی برگزار می شود. در این کنسرت شهرام غلامی نوازنده باسابقه عود همراه با هنرمندی آذرنوش خدامی، امید توفیقی و بهنام معصومی آثاری منتخب از آلبوم تازه انتشار یافته »سه عود» در مایه های دشتی، ماهور و شوشتری را با شکل و شمایلی متفاوت به علاقه مندان موسیقی ارائه خواهد کرد.

هلهله، سرمستی، سماع دیوانه، کویر، نهانخانه، بلوچ، صبحگاه، بر بلندای آسمان قطعات آلبوم «سه عود» را تشکیل می دهند که منتخبی از آنها در این کنسرت اجرا می شود. البته به احتمال فراوان گروه شهرام غلامی بعد از برگزاری کنسرت در تهران به چند فستیوال اروپایی نیز خواهد رفت.

کنسرتی که ساعت 20 روزهای 29 و 30 دی ماه در تالار رودکی تهران برگزار می شود در ادامه کنسرت قبلی گروه در تالار اندیشه حوزه هنری است که براساس آنسامبلی کمتر تجربه‌شده در ایران روی صحنه اجرا خواهد شد و برنامه تازه ای برای علاقه مندان موسیقی است. همزمان با برپایی این کنسرت موسیقایی در تاریخ های یاد شده نیز از آلبوم «سه عود» منتشر شده توسط موسسه فرهنگی هنری نغمه حصار نیز رونمایی خواهد شد.

شهرام غلامی سال 70 نزد منصور نریمان فراگیری عود را آغاز کرد. وی که در ضبط استودیویی نوارهای کنج صبوری، شرح شوق، ناشکیبا، روژ به عنوان نوازنده عود حضور داشته تا کنون کنسرت هایی را همراه گروه‌های رومی، شیوا، داوود آزاد، اسماعیل تهرانی، مهرداد دلنوازی، ارکستر ملی و ارکستر تلویزیون داشته است. او علاوه بر عود با نواختن سه تار نیز آشنایی کامل دارد. از او طی سال‌های اخیر آلبوم‌هایی در قالب دونوازی و تکنوازی عود منتشر کرده است.