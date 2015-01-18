مسابقه طرح اولیه فیلمنامه سینمایی به جشنواره «شهر» اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان عشیری فیلمنامه نویس و مدیر روابط عمومی پنجمین جشنواره بین المللی فیلم «شهر» گفت: حمایت از فیلمنامه نویسان و نویسندگان سینما و تشویق سینماگران و فیلمنامه نویسان کشور به تدوین، نگارش و تولید طرح اولیه فیلمنامه های سینمایی با محوریت سینمای شهری از سوی شورای سیاستگذاری این جشنواره پیش‌بینی شده است.

به گفته وی کشف استعدادها و ظرفیت های تازه در حوزه فیلمنامه نویسی سینمای شهری، مهم‌‌ترین دغدغه و هدف جشنواره فیلم «شهر» از پیش بینی بخش مسابقه طرح اولیه فیلمنامه نویسی سینمایی در ساختار جشنواره است.

مدیر روابط عمومی پنجمین جشنواره بین المللی فیلم «شهر» ادامه داد: این حرکت جشنواره می تواند به ترویج فرهنگ شهری و ارتقای سطح کیفی و محتوایی آثار سینمایی این عرصه و همچنین تشویق جامعه هنری کشور و ترغیب هنرمندان برای پرداختن به موضوعات مرتبط با شهر و شهرنشینی و استفاده از ظرفیت سینما برای ثبت و انتقال الگوهای درست و موثر سبک زندگی کمک کند.

وی بیان کرد: با توجه به مقوله فیلمنامه نویسی در سینمای ایران به عنوان زیرساخت تولید فیلم، توجه به اهمیت و جایگاه فیلمنامه نویسی به طور قطع به کشف استعدادهای جوان منجر می شود و گام مثبتی برای سنجش توان نويسندگان و مخصوصا نسل جوان برای ورود به عرصه فيلمنامه نويسی و بهره گیری از توانمندی های جامعه فیلمنامه نویسی کشور است.

مدیر روابط عمومی پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم «شهر» از کلیه نویسندگان و فیلمنامه نویسان کشور دعوت کرد تا طرح اولیه‌ فیلمنامه سینمایی را با موضوعاتی همچون «اشاعه فرهنگ مهربانی»، «تقویت روحیه صبر میان شهروندان»، «گسترش نشانه ها و نمادهای فرهنگ اسلامی - ایرانی در شهر»، «اشاعه و ارتقای فرهنگ نظم و قانون گرایی»، «توجه شهروندان به ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»، «آشنایی شهروندان با تغییرات فرهنگی نامطلوب و آسیب های آن» و « تحکیم بنیان خانواده و بیان جنبه های مثبت افزایش جمعیت» به دبیرخانه جشنواره ارسال یا تحویل دهند.

برپایه این خبر کلیه طرح های ارسالی باید در ۵ صفحه A۴ فونت نازنین با اندازه ۱۶، ۱۸ سطری تایپ شوند. مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه است. افراد متقاضی باید فرم سوابق هنری خود را به همراه یک قطعه عکس به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند، دبیرخانه جشنواره از پذیرش آثار مغایر با قوانین جشنواره معذور است.

روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم «شهر» اعلام کرد پس از بررسی آثار رسیده، ۲۰ طرح اصیل (ارژینال) و ۱۰ طرح اقتباسی برای شرکت در جشنواره برگزیده می شود.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پنجمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم «شهر» را با رویکرد ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی و توجه به هویت دینی در بهار سال ۱۳۹۴ به دبیری سیاوش حقیقی در تهران برگزار می‌کند.