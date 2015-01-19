به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در نشست با مجریان طرح ملی آمارگیری دستاوردهای قرآنی انقلاب اسلامی اظهار داشت: بوشهر یک استان قرآنی است که مردم استان انس و الفتی همیشگی با قرآن داشتهاند.
وی با بیان اینکه بسیاری از برنامهها در استان بوشهر بر اساس قرآن و هدایتهای قرآنی انجام میشود، تصریح کرد: عمل کردن به رهنمودهای قرآنی و در مسیر اهل بیت(ع) باعث میشود تا در زندگی به موفقیت برسیم.
امام جمعه بوشهر به نقش بسیار مهم و تعیین کننده قرآن در زندگی انسانها اشاره کرد و افزود: عمل به قرآن راه نجات است و انسان را به سوی کمال و سعادت رهنمون میکند.
وی با بیان اینکه انس بیشتر با قرآن کریم باعث رستگاری انسان مومن در مسیر زندگی می شود، تاکید کرد: فرهنگسازی قرآن کریم در بین خانوادهها برای سعادتمند شدن فرزندان آنان ضروری است چرا که هرقدر فرزندان بیشتر به قرآن نزدیک شوند بیشتر به سوی سعادت و پیشرفت میروند.
مجری طرح ملی آمارگیری قرآنی در بوشهر نیز گفت: طرح ملی آمارگیری دستاوردهای قرآنی انقلاب اسلامی با هدف شناسایی فعالیتهای قرآنی برای نخستین بار در استان بوشهر در سه روستای استان یعنی روستاهای چارک، نظرآقا و دویره اجرا میشود.
سید مجید موسوی با اشاره به صدور کارت شناسایی و کد رهگیری برای فعالان قرآنی در استان بوشهر، گفت: پس از اجرای این طرح، نواقص موجود رفع و طرح در سطح کشور اجرا میشود.
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