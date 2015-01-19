  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۳۲

آیت‌الله صفایی بوشهری:

یک روز به عنوان «روز قرآنی» در استان بوشهر تعیین می‌شود

یک روز به عنوان «روز قرآنی» در استان بوشهر تعیین می‌شود

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: یک روز به عنوان «روز قرآنی» در استان بوشهر تعیین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در نشست با مجریان طرح ملی آمارگیری دستاوردهای قرآنی انقلاب اسلامی اظهار داشت: بوشهر یک استان قرآنی است که مردم استان انس و الفتی همیشگی با قرآن داشته‌اند.

وی با بیان اینکه بسیاری از برنامه‌ها در استان بوشهر بر اساس قرآن و هدایت‌های قرآنی انجام می‌شود، تصریح کرد: عمل کردن به رهنمودهای قرآنی و در مسیر اهل بیت(ع) باعث می‌شود تا در زندگی به موفقیت برسیم.

امام جمعه بوشهر به نقش بسیار مهم و تعیین کننده قرآن در زندگی انسان‌ها اشاره کرد و افزود: عمل به قرآن راه نجات است و انسان را به سوی کمال و سعادت رهنمون می‌کند.

وی با بیان اینکه انس بیشتر با قرآن کریم باعث رستگاری انسان مومن در مسیر زندگی می شود، تاکید کرد: فرهنگ‌سازی قرآن کریم در بین خانواده‌ها برای سعادتمند شدن فرزندان آنان ضروری است چرا که هرقدر فرزندان بیشتر به قرآن نزدیک شوند بیشتر به سوی سعادت و پیشرفت می‌روند.

مجری طرح ملی آمارگیری قرآنی در بوشهر نیز گفت: طرح ملی آمارگیری دستاوردهای قرآنی انقلاب اسلامی با هدف شناسایی فعالیت‌های قرآنی برای نخستین بار در استان بوشهر در سه روستای استان یعنی روستاهای چارک، نظرآقا و دویره اجرا می‌شود.

سید مجید موسوی با اشاره به صدور کارت شناسایی و کد رهگیری برای فعالان قرآنی در استان بوشهر، گفت: پس از اجرای این طرح، نواقص موجود رفع و طرح در سطح کشور اجرا می‌شود.

کد مطلب 2467732

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها