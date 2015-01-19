به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید "مسعود میریان" کارشناس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اعلام این مطلب اظهار داشت: آزمون سراسری رشته مفاهیم تخصصی قرآن سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم به مدت دو روز و در روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

وی در خصوص مکان برگزاری آزمون متذکر شد: بزودی مکان متمرکز برگزاری آزمون رشته مفاهیم تخصصی قرآن کریم اعلام خواهد شد.

به گفته میریان شرکت کنندگان در این آزمون از بین برگزیدگان مرحله استانی خواهند بود و سوالات هم شامل ۱۰۰ سوال تستی و ۱۰ سوال تشریحی خواهد بود.

کارشناس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در خصوص نحوه و چگونگی برگزاری آزمون رشته مفاهیم تخصصی قرآن کریم متذکر شد: آزمون دارای ۱۰۰ سوال تستی و ۱۰ سوال تشریحی است و منبع آزمون از سوره های مبارکه مائده، انعام، اعراف و انفال و کتاب قاموس القرآن نوشته آیت الله سید علی اکبر قریشی (حروف د، ذ، ر، ز) خواهد بود. همچنین سوره های مائده، انعام، اعراف و انفال از تفسیر نمونه و حروف (د، ذ، ر، ز) از کتاب کتاب آیت الله قریشی به عنوان منبع آزمون مرحله مقدماتی کشوری و مرحله کتبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان در مرحله شفاهی، نفرات برگزیده مرحله کتبی خواهند بود و همزمان با سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در تبریز، مقطع مرحله نهایی کشوری آزمون رشته مفاهیم کشوری قرآن کریم به صورت شفاهی برگزار خواهد شد.

گفتنی است آزمون مفاهیم تخصصی ۲۲ آبان امسال با حضور ۲۰۰ هزار نفر و به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد و از این تعداد هفت هزار نفر به مرحله استانی راه یافتند که آزمون مرحله استانی نیز در ۴دی و به صورت همزمان برگزار شد و با توجه به ارتقاء سطح کیفی آزمون مفاهیم تخصصی ، کمتر از ۱۰۰ نفر توانستند حد نصاب لازم را جهت حضور در مرحله مقدماتی کشوری کسب کنند.

لازم به ذکر است که آزمون رشته مفاهیم تخصصی در مرحله کشوری به دو مرحله مقدماتی و نهایی تقسیم می شود که مرحله مقدماتی به صورت کتبی برگزار می شود و برگزیدگان به مرحله نهایی راه می یابند و مرحله نهایی هم که به صورت شفاهی برگزار می شود همزمان با مرحله کشوری سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم برگزار خواهد شد.