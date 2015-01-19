جعل سند برای فروش خانه ۳۰ میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریورماه سال جاری فردی با مراجعه به کلانتری ۱۳۷ نصر و طرح شکایت در خصوص تصرف ملک مسکونی اش در خیابان فلامک ، عنوان داشت که افرادی بدون اطلاع وی به عنوان مالک حقیقی و حقوقی منزلش قصد دارند تا با استفاده از اسناد مجعول اقدام به فروش منزل وی به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد تومان کنند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "جعل اسناد دولتی" ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

اظهارات شاکی

شاکی پرونده پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی به کارآگاهان گفت : "من مقیم خارج از کشور هستم تا اینکه چندی پیش و طی تماس تلفنی یکی از بستگان اطلاع پیدا کردم که افرادی به منزل مسکونی بنده در حال تردد هستند ؛ از این رو برای بررسی موضوع ، شخصا به تهران آمده و در زمان مراجعه به منزل خود متوجه شدم که چند نفر تحت عنوان مالک ساختمان اقدام به تصرف آن کرده اند ".

تحقیقات پلیسی

با آغاز تحقیقات پلیسی ، فردی بنام "حسن" به عنوان مالک شناسایی و جهت انجام تحقیقات به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد ؛ "حسن" وکالتنامه ای محضری در خصوص انتقال حقوقی ملک از مالک اصلی را به کارآگاهان ارائه کرد که با بررسی اصالت وکالتنامه مشخص شد که این وکالتنامه با استفاده از اسناد و مدارک شناسایی مجعول ، تنظیم شده است .

با اعتراف "حسن" به اطلاع از مجعول بودن وکالتنامه ارائه شده از سوی یکی از دوستانش بنام "مجتبی " (۴۰ ساله) ، کارآگاهان به آدرس ملک مورد نظر در خیابان فلامک مراجعه و در تحقیقات میدانی متوجه شدند که شخصی بنام رضا به عنوان نگهبان منزل در آنجا حضور دارد و این در حالی است که مالک حقیقی ملک در اظهاراتش عنوان کرده بود که هیچ شخصی را تحت عنوان نگهبان استخدام نکرده ؛ با بدست آمدن این سرنخ ها نگهبان این برای انجام تحقیقات به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل و در تحقیقات به کارآگاهان گفت از سوی "مجتبی " ، بعنوان نگهبان استخدام شده است . حسن نیز در اعترافاتش گفت :مجتبی با شناسایی این ملک به وی اطمینان داده بود که هیچ کسی در آنجا زندگی نمی کند و قرار بوده تا وی با ارئه وکالتنامه ، در زمان فروش ملک خود را نماینده و وکیل تام الاختیار از سوی صاحب مالک اعلام و پس از فروش ملک درصدی را بابت فروش از مجتبی دریافت کند .

با بررسی هویت "مجتبی " و بررسی بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار ، این شخص به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه جعل و همچنین صدور چک های بلامحل مورد شناسایی قرار گرفت .

تلاش برای فروش ملک

۳۰ شهریور ماه دو نفر با با مراجعه به دفترخانه ثبت اسناد در منطقه بهارستان قصد انتقال حقوقی خانه ای چند ده میلیارد تومانی را دارند که سردفتر با بررسی اوراق هویتی ، به اصالت اسناد و مدارک شناسایی ارائه شده از سوی این افراد شک کرده و در بررسی های بیشتر اطمینان پیدا کرد که مدارک ارائه شده از سوی این افراد جعلی است . بلافاصله موضوع به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام و مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان با حضور در محل دفترخانه اقدام به دستگیری یکی از این افراد بنام امیر ( متولد ۱۳۵۰ ) کردند ؛ در زمان حضور مأموران کلانتری در محل دفترخانه ، شخص دوم که در پائین ساختمان دفترخانه حضور داشت ، با مشاهده مأموران و ورود آنها به داخل دفترخانه از محل متواری شد .

با توجه به نشانی و مشخصات ملک ارائه شده به دفترخانه در حوزه غرب تهران ، متهم دستگیر شده برای انجام تحقیقات در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار می گیرد که در همان تحقیقات اولیه مشخص می شود که این ملک همان ملک مورد شکایت در خیابان فلامک است که تحقیقات در خصوص آن ، در پایگاه دوم پلیس آگاهی در حال رسیدگی است . "امیر " که چاره ای جز اعتراف نداشت ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : بهمراه شخصی بنام مجتبی ، برای گرفتن وکالتنامه محضری برای انتقال اسناد مالکیت ملک مورد نظر به دفترخانه مراجعه کرده است .

دستگیری متهم سابقه دار

با توجه به اعترافات متهمان در خصوص نقش "مجتبی " در این پرونده و با توجه به سوابق این شخص در جعل اسناد مالکیت و ، دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت ؛ سرانجام با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه متهم در منطقه فشافویه شناسایی شده و ۲۰ دیماه ، کارآگاهان ضمن دستگیری "مجتبی " موفق به کشف مقادیر زیادی از اوراق شناسایی و مالکیت جعلی ، دهها مهر متعلق به دفاتر ثبت اسناد و همچنین مراکز قضایی و دولتی ، دهها سند مالکیت ملک به صورت سفید ( خام ) ، دهها کارت شناسایی و شناسنامه مجعول و همچنین ابزار و ادوات استفاده شده برای جعل این اسناد و مدارک ، از داخل مخفیگاه متهم شدند .

سرهنگ کارآگاه داوود مرادی ، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : "با توجه به پیچیدگی پرونده و تلاش متهمان برای فروش املاک متعلق به افراد غیر ، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند ".