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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

وحدت و بصیرت، رمز عبور از پیچ تاریخی پیش‌روی ملت ایران است

وحدت و بصیرت، رمز عبور از پیچ تاریخی پیش‌روی ملت ایران است

سراوان- امام جمعه سراوان‌گفت: هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن، حفظ وحدت و تقویت بصیرت، مهم‌ترین عوامل عبور موفق از شرایط کنونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان، با اشاره به شرایط حساس منطقه و تحولات اخیر، اظهار کرد: ملت ایران و جبهه مقاومت در یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارند؛ همان «پیچ تاریخی» که سال‌ها پیش از سوی امام راحل مورد تأکید قرار گرفته بود و امروز اهمیت آن بیش از گذشته آشکار شده است.

وی با اشاره به جنگ همه‌جانبه استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت افزود: دشمن با بهره‌گیری از شبکه‌های رسانه‌ای، ماهواره‌ای و فضای مجازی تلاش می‌کند واقعیت‌های میدانی را وارونه جلوه داده و افکار عمومی را از حقیقت دور سازد.

امام جمعه سراوان تصریح کرد: برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن، دست برتر در میدان از آنِ رزمندگان اسلام است و این برتری در عرصه‌های مختلف به‌خوبی قابل مشاهده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه خاطرنشان کرد: دشمن با وجود برخورداری از پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی و پدافندی، در مقابله با توانمندی‌های جبهه مقاومت ناکام مانده و این موضوع بیانگر اقتدار و توان بالای رزمندگان اسلام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بامری ادامه داد: استکبار جهانی با سانسور رسانه‌ای در تلاش است شکست‌ها و خسارت‌های خود را از افکار عمومی پنهان کند، اما واقعیت‌های میدانی، از موفقیت‌ها و دستاوردهای جبهه مقاومت حکایت دارد.

وی ایمان مردم، توکل به خداوند، وحدت ملی و روحیه ایثار و مقاومت را مهم‌ترین عوامل این موفقیت‌ها دانست و تأکید کرد: پیروزی‌های امروز، نتیجه لطف الهی، استقامت نیروهای مؤمن و همبستگی ملت ایران در برابر جبهه استکبار است.

امام جمعه سراوان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز گفت: این آبراه تنها یک مسیر انتقال انرژی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین نقاط ژئوپلیتیکی جهان به شمار می‌رود و اشراف بر آن، ظرفیت مهمی برای تقویت قدرت و مدیریت معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری حفظ وحدت، تقویت بصیرت و اعتماد به وعده‌های الهی، رمز عبور موفق ملت ایران از شرایط حساس کنونی است.

کد مطلب 6897601

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