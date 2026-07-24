به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان، با اشاره به شرایط حساس منطقه و تحولات اخیر، اظهار کرد: ملت ایران و جبهه مقاومت در یکی از مهمترین مقاطع تاریخی خود قرار دارند؛ همان «پیچ تاریخی» که سالها پیش از سوی امام راحل مورد تأکید قرار گرفته بود و امروز اهمیت آن بیش از گذشته آشکار شده است.
وی با اشاره به جنگ همهجانبه استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت افزود: دشمن با بهرهگیری از شبکههای رسانهای، ماهوارهای و فضای مجازی تلاش میکند واقعیتهای میدانی را وارونه جلوه داده و افکار عمومی را از حقیقت دور سازد.
امام جمعه سراوان تصریح کرد: برخلاف فضاسازیهای رسانهای دشمن، دست برتر در میدان از آنِ رزمندگان اسلام است و این برتری در عرصههای مختلف بهخوبی قابل مشاهده است.
وی با اشاره به تحولات منطقه خاطرنشان کرد: دشمن با وجود برخورداری از پیشرفتهترین سامانههای دفاعی و پدافندی، در مقابله با توانمندیهای جبهه مقاومت ناکام مانده و این موضوع بیانگر اقتدار و توان بالای رزمندگان اسلام است.
حجتالاسلام والمسلمین بامری ادامه داد: استکبار جهانی با سانسور رسانهای در تلاش است شکستها و خسارتهای خود را از افکار عمومی پنهان کند، اما واقعیتهای میدانی، از موفقیتها و دستاوردهای جبهه مقاومت حکایت دارد.
وی ایمان مردم، توکل به خداوند، وحدت ملی و روحیه ایثار و مقاومت را مهمترین عوامل این موفقیتها دانست و تأکید کرد: پیروزیهای امروز، نتیجه لطف الهی، استقامت نیروهای مؤمن و همبستگی ملت ایران در برابر جبهه استکبار است.
امام جمعه سراوان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز گفت: این آبراه تنها یک مسیر انتقال انرژی نیست، بلکه یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیکی جهان به شمار میرود و اشراف بر آن، ظرفیت مهمی برای تقویت قدرت و مدیریت معادلات منطقهای و بینالمللی ایجاد کرده است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری حفظ وحدت، تقویت بصیرت و اعتماد به وعدههای الهی، رمز عبور موفق ملت ایران از شرایط حساس کنونی است.
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