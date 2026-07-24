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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

شناسایی و جمع‌آوری ۱۲۱ مورد انشعاب برق غیرمجاز در لرستان

شناسایی و جمع‌آوری ۱۲۱ مورد انشعاب برق غیرمجاز در لرستان

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از شناسایی و جمع‌آوری ۱۲۱ مورد انشعاب برق غیرمجاز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی با اشاره به استمرار اجرای طرح «مهتاب» در راستای مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، اظهار داشت: این طرح با بهره‌گیری از ۳۱ اکیپ عملیاتی و با برنامه‌ریزی منسجم، در نقاط مختلف استان در حال اجرا است و نقش مهمی در کاهش تلفات انرژی، مقابله با انشعابات غیرمجاز و ارتقای پایداری شبکه ایفا می‌کند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، اکیپ‌های عملیاتی علاوه بر جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، نسبت به تست و بازرسی شبکه، نصب و تعویض کنتور، بازدید از اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، پاک‌سازی ورودی شهرها و محورهای روستایی و نصب فیوزهای محدودکننده اقدام کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به نتایج این عملیات، گفت: در این مرحله از اجرای طرح، ۱۲۱ مورد برق غیرمجاز شامل موارد مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شده و ۴۸۵ متر کابل مربوط به انشعابات غیرمجاز نیز از شبکه توزیع برق جمع‌آوری شده است.

جمشیدی، ادامه داد: در راستای بهبود کیفیت خدمات و افزایش دقت اندازه‌گیری مصرف برق، ۱۰۳ دستگاه کنتور جدید نصب، ۳۷ مورد انشعاب غیردائم واگذار، ۶۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۳۸ فیوز محدودکننده نیز در نقاط موردنیاز نصب شده است.

وی همچنین از انجام تست و بازرسی ۱۱۹ مورد انشعاب شامل چاه‌های کشاورزی و مشترکان عادی خبر داد و افزود: در این مدت دو مورد برق غیرمجاز دیماندی نیز شناسایی و دو پرونده حقوقی برای پیگیری تخلفات در مراجع ذی‌صلاح تشکیل شده است.

کد مطلب 6897670

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