به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی با اشاره به استمرار اجرای طرح «مهتاب» در راستای مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، اظهار داشت: این طرح با بهره‌گیری از ۳۱ اکیپ عملیاتی و با برنامه‌ریزی منسجم، در نقاط مختلف استان در حال اجرا است و نقش مهمی در کاهش تلفات انرژی، مقابله با انشعابات غیرمجاز و ارتقای پایداری شبکه ایفا می‌کند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، اکیپ‌های عملیاتی علاوه بر جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، نسبت به تست و بازرسی شبکه، نصب و تعویض کنتور، بازدید از اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، پاک‌سازی ورودی شهرها و محورهای روستایی و نصب فیوزهای محدودکننده اقدام کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به نتایج این عملیات، گفت: در این مرحله از اجرای طرح، ۱۲۱ مورد برق غیرمجاز شامل موارد مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شده و ۴۸۵ متر کابل مربوط به انشعابات غیرمجاز نیز از شبکه توزیع برق جمع‌آوری شده است.

جمشیدی، ادامه داد: در راستای بهبود کیفیت خدمات و افزایش دقت اندازه‌گیری مصرف برق، ۱۰۳ دستگاه کنتور جدید نصب، ۳۷ مورد انشعاب غیردائم واگذار، ۶۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۳۸ فیوز محدودکننده نیز در نقاط موردنیاز نصب شده است.

وی همچنین از انجام تست و بازرسی ۱۱۹ مورد انشعاب شامل چاه‌های کشاورزی و مشترکان عادی خبر داد و افزود: در این مدت دو مورد برق غیرمجاز دیماندی نیز شناسایی و دو پرونده حقوقی برای پیگیری تخلفات در مراجع ذی‌صلاح تشکیل شده است.