  1. استانها
  2. گیلان
۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

آغاز مرحله نخست انتخابی کشتی نیروهای مسلح در ساحل چمخاله

آغاز مرحله نخست انتخابی کشتی نیروهای مسلح در ساحل چمخاله

رشت- معاون تربیت بدنی سپاه قدس گیلان از آغاز مرحله نخست رقابت‌های انتخابی کشتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ساحل چمخاله لنگرود خبر داد.

سرهنگ حسین عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز مرحله نخست رقابت‌های انتخابی کشتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ساحل چمخاله از توابع شهرستان لنگرود خبر داد و با اشاره به اینکه این مسابقات با هدف شناسایی و انتخاب برترین کشتی‌گیران سپاه، بسیج و نیروهای وظیفه برای حضور در مسابقات جهانی ارتش‌های جهان (سیزم) برگزار می‌شود، اظهار کرد: این رقابت‌ها با شرکت ۲۰ نفر از کشتی‌گیران منتخب از یگان‌های مختلف سپاه در حال اجرا است.

معاون تربیت بدنی سپاه قدس گیلان تصریح کرد: مرحله نخست این مسابقات تا سوم مردادماه ادامه خواهد داشت و در پایان آن، ۴ وزن برتر تعیین و کشتی‌گیران راه‌یافته به مرحله بعدی معرفی می‌شوند.

سرهنگ عابدینی با بیان اینکه مرحله دوم این مسابقات انتخابی، روزهای ۴ تا ۶ مردادماه با میزبانی ساحل بندر انزلی برگزار می‌شود، افزود: در این مرحله، رقابت‌ها میان کشتی‌گیران بسیجی از سراسر کشور انجام می‌گیرد تا چهره‌های نهایی جهت رقابت با نیروهای مسلح مشخص شوند.

وی با اشاره به مرحله نهایی این رقابت‌ها گفت: در روز ۶ مردادماه، مرحله نهایی انتخابی میان برترین‌های نیروهای مسلح برگزار شده و در نهایت، تیم منتخب جهت اعزام به مسابقات جهانی ارتش‌های جهان (سیزم) معرفی خواهد شد.

معاون تربیت بدنی سپاه قدس گیلان با تأکید بر توانمندی‌های استان گیلان، اظهار کرد: این استان با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب ساحلی، میزبانی شایسته‌ای را برای این رقابت‌های حساس فراهم کرده است و مسئولان برگزاری نیز آمادگی کامل برای اجرای هرچه بهتر این پیکارهای ورزشی دارند.

گفتنی است، سیزم (CISM) مخفف عبارت فرانسوی «Conseil International du Sport Militaire» و به معنای «شورای بین‌المللی ورزش‌های نظامی» است که به ورزشکاران نیروهای مسلح کشورهای مختلف می‌پردازد.

کد مطلب 6897669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها