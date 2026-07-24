به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاکدشت، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، آن را منشور وحدت و مقاومت توصیف کرد و بر لزوم توجه مردم و مسئولان به محورهای مطرح‌شده در این پیام تأکید کرد.

وی که امام جمعه پاکدشت است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و انسجام ملی است و همه باید از هرگونه تفرقه و اختلاف‌افکنی که به سود دشمن تمام می‌شود، پرهیز کنند.

جوکار با بیان اینکه دشمن در سال‌های گذشته بارها بی‌اعتمادی به تعهدات خود را نشان داده است، افزود: تجربه‌های گذشته ثابت کرده است که نمی‌توان به وعده‌های دشمن اعتماد کرد و ملت ایران باید با هوشیاری، روایت‌های نادرست را از واقعیت تشخیص دهد.

امام جمعه پاکدشت تصریح کرد: نقد مسئولان حق مردم است، اما این نقد باید منصفانه، دلسوزانه و مبتنی بر واقعیت باشد و نباید با تهمت، دروغ یا سیاه‌نمایی، زمینه اختلاف و سوءاستفاده دشمن فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: مسئولانی که در مسیر خدمت به مردم و مدیریت کشور تلاش می‌کنند، نباید با تخریب و ایجاد بی‌اعتمادی تضعیف شوند، زیرا دشمن همواره در پی بهره‌برداری از اختلافات داخلی است.

جوکار در پایان تأکید کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، اتحاد و همبستگی نیاز دارد و حفظ وحدت ملی، مهم‌ترین عامل عبور از شرایط دشوار و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان خواهد بود.