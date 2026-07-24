  1. استانها
  2. تهران
۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

امام جمعه پاکدشت: وحدت ملی مهم‌ترین پیام رهبر انقلاب است

امام جمعه پاکدشت: وحدت ملی مهم‌ترین پیام رهبر انقلاب است

پاکدشت- امام جمعه پاکدشت با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، حفظ انسجام ملی را مهم‌ترین راهبرد کشور در شرایط کنونی دانست و بر ضرورت پرهیز از اختلاف‌افکنی و نقد منصفانه مسئولان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاکدشت، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، آن را منشور وحدت و مقاومت توصیف کرد و بر لزوم توجه مردم و مسئولان به محورهای مطرح‌شده در این پیام تأکید کرد.

وی که امام جمعه پاکدشت است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و انسجام ملی است و همه باید از هرگونه تفرقه و اختلاف‌افکنی که به سود دشمن تمام می‌شود، پرهیز کنند.

جوکار با بیان اینکه دشمن در سال‌های گذشته بارها بی‌اعتمادی به تعهدات خود را نشان داده است، افزود: تجربه‌های گذشته ثابت کرده است که نمی‌توان به وعده‌های دشمن اعتماد کرد و ملت ایران باید با هوشیاری، روایت‌های نادرست را از واقعیت تشخیص دهد.

امام جمعه پاکدشت تصریح کرد: نقد مسئولان حق مردم است، اما این نقد باید منصفانه، دلسوزانه و مبتنی بر واقعیت باشد و نباید با تهمت، دروغ یا سیاه‌نمایی، زمینه اختلاف و سوءاستفاده دشمن فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: مسئولانی که در مسیر خدمت به مردم و مدیریت کشور تلاش می‌کنند، نباید با تخریب و ایجاد بی‌اعتمادی تضعیف شوند، زیرا دشمن همواره در پی بهره‌برداری از اختلافات داخلی است.

جوکار در پایان تأکید کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، اتحاد و همبستگی نیاز دارد و حفظ وحدت ملی، مهم‌ترین عامل عبور از شرایط دشوار و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

کد مطلب 6897671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها