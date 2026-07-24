بختیاری:نماز جمعه قلب تپنده نظام و مرکز خونخواهی رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه های نماز جمعه چناران به تبیین جایگاه تقوا در دستیابی به هدایت پرداخت و اظهار کرد: تقوا منبع بصیرت است و انسان مؤمن در مسیر تهذیب به نور الهی بینا می‌شود.

امام جمعه چناران با الگوپذیری از شخصیت عمار یاسر ویژگیهای این یار پیشگام اسلام ناب را در ملت ایران یافت و بیان کرد: ملت ایران که در ولایتمداری پیشگام است و میراثدار ثبات قدم و حق‌مداری عمار است چرا که ملتی که با فطرت الهی و روحیه شهید پروری، امروز در برابر استکبار می‌ایستد همانا دشمنانش همان یهود و مشرکین هستند.

وی با اشاره به سابقه تاریخی نماز جمعه در ایران، این عبادت را قلب تپنده نظام اجتماعی نامید و خاطرنشان کرد: نماز جمعه یک مانور سیاسی و عبادی برای بازسازی روحیه است و به عنوان چتری حمایتی، فضای مطالبه‌گری، نقد سازنده و شبکه‌ سازی اجتماعی را برای مردم به‌ ویژه جوانان فراهم می‌کند.

بختیاری با یادآوری نقش تبیین‌گری رهبر شهید در نماز جمعه تهران بر اهمیت تداوم این مسیر در راستای بصیرت‌افزایی جامعه تأکید کرد.

خطیب جمعه چناران با اشاره به دیدارهای رهبر شهید با ائمه جمعه، تحول جایگاه امام جمعه از مسئول انقلاب در سال ۱۳۶۹ به سخنگوی انقلاب در سالهای اخیر را تبیین و اعلام کرد: در این دوران، تمام نماز جمعه‌ها به محلی برای خونخواهی رهبر شهید تبدیل خواهد شد و نخستین خواسته ملت ایران، قصاص سخت جنایتکارانی است که به مقدسات اسلام و شهدای مظلوم اهانت کردند.

وی با هشدار نسبت به رویه‌ فریبکارانه دشمن بر حفظ میادین و تداوم حضور در خیابان‌ تا دستور رهبری تأکید کرد و افزود: ما با دشمنان صلح نداریم و تنها راه نجات کشور، وحدت و انسجام تحت ولایت فقیه است تا با استقامت و اعتماد نکردن به شیاطین، آخرین میخها را بر تابوت دشمنان بکوبیم.

بختیاری از خدمات ائمه جمعه در سراسر ایران و شهر چناران به‌ویژه حجت‌الاسلام ثقفی و تاجی قدردانی ائمه جمعه سابق و برای حجت‌الاسلام کوثری امام جمعه فقید چناران طلب مغفرت کرد.