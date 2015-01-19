نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی وضعیت امنیتی قاره سبز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وضعیت هشدار در کشورهای اروپایی، در پی حملات دو هفته پیش در پاریس و نیز بازداشت‌ ها و عملیات پلیس در کشورهای مختلف آن، ادامه دارد و قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا، امروز دوشنبه، در مورد افزایش همکاری‌ ها علیه تروریسم دیدار کنند.

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک، گرد هم می‌ آیند تا در مورد افزایش همکاری‌ها علیه مواردی مانند بازگشت شهروندان افراطی خود از عراق و سوریه، مذاکره کنند.

این نشست در حالی برگزر می شود که قرار است در تاریخ ۱۲ فوریه، سران کشورهای اتحادیه در باره مبارزه با تروریسم نشست ویژه‌ ای برگزار کنند.

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بلژیک می روند که در بروکسل، مقر عمده نهادهای اتحادیه اروپا، پس از عملیات ضدتروریستی پلیس در شهر «ورویه»، پنج نفر به اتهام شرکت در سازمان ترویستی متهم شد ه‌اند.

ادامه بازداشت ها در کشورهای اروپایی

سی‌ ان‌ ان از قول «اریک وان در سیپت» مدعی‌ العموم فدرال بلژیک، نقل کرده که سازمان تروریستی در ورویه قصد حمله به ماموران پلیس را داشت.

در عین حال دو نفر نیز در فرانسه در بازداشت هستند؛ آنها پس از تلاش برای ورود به ایتالیا بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرده که شخصی به نام عبدالحمید اباعود، که سازمان‌ های امنیتی او را مغز متفکر توطئه برای کشتن نیروهای پلیس می‌دانند، همچنان تحت تعقیب است و هنوز بازداشت نشده است.

در این میان در یونان نیز بازداشت‌ هایی انجام شده است که دادستانی بلژیک می‌گوید در تلاش برای استرداد و بازجویی یکی از آنهاست.

در آلمان پلیس جلوی برگزاری راهپیمایی گروه «پگیدا» را به دلیل تهدید‌های تروریستی گرفته است.

گروه پگیدا پیشتر با انتشار متنی در صفحه فیسبوک خود، لغو راهپیمایی روز دوشنبه را تائید کرده و گفته است تهدیدهای تروریستی متوجه چهره‌های اصلی این گروه است.

یک دادگاه فرانسوی نیز دیروز یک‌ شنبه راهپیمایی گروهی را، که متهم به ترویج اسلام‌ هراسی بوده لغو کره است.

سازمان‌های امنیتی و پلیس کشورهای اتحادیه اروپا درحال رصد کسانی هستند که پس از پیوستن به داعش و شرکت در جنگ هیا عراق و سوریه در حال بازگشت به اروپا هستند. این افراد ممکن است در حال برنامه‌ ریزی و تلاش برای انجام عملیات تروریستی در غرب باشند.