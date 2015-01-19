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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۲۴

مشاور اوباما خطاب به کنگره:

تصویب تحریم جدید علیه ایران برای سیاست خارجی آمریکا مضر است

تصویب تحریم جدید علیه ایران برای سیاست خارجی آمریکا مضر است

مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا تلاش کنگره برای تصویب تحریم های جدید علیه ایران را برای سیاست خارجی این کشور مضرر خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ان بی سی، مشاور ارشد باراک اوباما خواستار عدم مداخله کنگره این کشور در مسائل مربوط به ایران شد.

«فایفر» گفت: کنگره باید از رفتار دیکتاتور مآبانه در سیاست خارجی آمریکا به ویژه در خصوص مذاکرات هسته ای کنونی با ایران دست بردارد.

وی با اشاره به تلاش سناتورهای کنگره برای اعمال دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران این تلاش ها را برای نظام تحریم ها خطرناک خوانده گفت:  پیش نویس مصوبه جدید کنگره به سیاست خارجی آمریکا

آسیب خواهد رساند و در صورت تصویب شدن این پیش نویس، ایران به جهانیان خواهد گفت: واشنگتن با نیت سوء مذاکره می‌کرد.
 

کد مطلب 2469533
پیمان یزدانی

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