تصویب تحریم جدید علیه ایران برای سیاست خارجی آمریکا مضر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ان بی سی، مشاور ارشد باراک اوباما خواستار عدم مداخله کنگره این کشور در مسائل مربوط به ایران شد.

«فایفر» گفت: کنگره باید از رفتار دیکتاتور مآبانه در سیاست خارجی آمریکا به ویژه در خصوص مذاکرات هسته ای کنونی با ایران دست بردارد.

وی با اشاره به تلاش سناتورهای کنگره برای اعمال دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران این تلاش ها را برای نظام تحریم ها خطرناک خوانده گفت: پیش نویس مصوبه جدید کنگره به سیاست خارجی آمریکا

آسیب خواهد رساند و در صورت تصویب شدن این پیش نویس، ایران به جهانیان خواهد گفت: واشنگتن با نیت سوء مذاکره می‌کرد.

