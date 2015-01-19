ضرورت پرداختن به امامزادگان و بقاع متبرکه در حاشیه جاده ها

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به مناسبت برگزاری همایش ملی میقات الرضا (ع) در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان اظهار کرد: امروز در بررسی نمونه‌های امامزاده‌هایی که در مسیر زائران حرم امن رضوی قرار دارند، لاسجرد را مشاهده می‌کنیم و این دست اماکن متبرکه به طور واقع فقط به نوعی پشتیبانی فکری سازمان اوقاف و امور خیریه نیاز داشتند تا رشد یابند.

وی تصریح کرد: شاید یک سری حمایت‌های مالی اگر در این اماکن متبرکه صورت می‌گرفت، شمار زیارت‌کنندگان امامزادگان و بقاع متبرکه موجود در مسیر زائران رضوی تا حدود زیادی افزایش می‌یافت.

ضرورت حمایت مالی از بقاع متبرکه

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز اماکن مذهبی و متبرکه‌ای که تا حدودی به آنها توجه شده است، یک مجموعه موفق هستند که کار خود را به خوبی ادامه می‌دهند.

خسروی بیان کرد: امامزاده‌های محلی امروز محل مناسبی برای کارهای فرهنگی و مدفن شهدای عزیزمان شده‌اند که همواره از نورانیت و معنویت آنها بهره می‌بریم و این اماکن متبرکه با توجه به قابلیت اسکان‌دهی خود، در کاهش تصادفات موثر بودند.

وی تصریح کرد: وقتی رانندگان در جاده‌ها مدت قابل توجهی را به رانندگی می‌پردازند، به طور عادی و طبیعی دچار خستگی‌هایی می‌شوند که به ویژه در جاده‌های کویری می‌تواند زمینه‌ساز وقوع سوانحی ناگوار شود؛ اما با پرداختن به امامزادگان و بقاع متبرکه در حاشیه جاده ها، رانندگان قادر خواهند بود به استراحت کافی بپردازند و دوباره طی طریق کنند.

استان سمنان ۹۰۰ کیلومتر جاده ترانزیت دارد

دبیر مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته مثبتی که در این استان وجود دارد، این است که شاید هیچ استانی به این صورت نباشد که تا این حد وسعت زمینی در حوزه راه داشته باشد.

خسروی اضافه کرد: استان سمنان حدود ۹۰۰ کیلومتر جاده ترانزیت دارد و امکانات خوبی در سطح استان داریم و امامزاده‌های مختلفی در بخش‌های مختلف این استان قرار دارند که باید از همین ظرفیت‌ها به درستی استفاده شود.

ضرورت برخورداری بقاع متبرکه از مهندسی اسلامی

معاون فرهنگی آستان قدس رضوی نیز در این نشست بر لزوم برخورداری بقاع متبرکه کشورمان از مهندسی اسلامی تأکید کرد و گفت: باید فضایی که خود به خود به سمت معنویت سوق می‌یابد، آنقدر لطیف و جاذب باشد تا زائران احساس آرامش کنند و میل به ماندن در افراد افزایش یابد.

حسن رضوان با اشاره به تأمین امکانات بهداشتی و تسهیلاتی مناسب و درخور شأن زائران حرم امن رضوی گفت: ساختمان بقاع متبرکه و امامزادگان باید از مهندسی اسلامی به گونه‌ای بهره برده باشد که با دیدن آن، انسان از شور و نشاط و بهجت معنوی برخوردار شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهسازی و نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده در اماکن مذهبی افزود: جذب گردشگران مذهبی مستلزم بازسازی و زیباسازی و فراهم کردن شرایط اقامتی مناسب برای زائران امامزادگان و بقاع متبرکه است.

ضرورت توجه دولت به فرهنگ بومی و محلی اماکن مذهبی

معاون فرهنگی آستان قدس رضوی با بیان ضرورت توجه دولت به فرهنگ بومی و محلی و اسلامی و اماکن مذهبی به منظور بسط شعائر انقلاب گفت: قطعاً زیارت‌گاه‌ها و مساجد علت حفظ سنت و هویت فرهنگ بومی مردم هستند.

رضوان اظهار کرد: اماکن مذهبی و بقاع ‌متبرکه دارای کارکردهای گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده‌اند؛ بنابراین توسعه پایگاه‌های مذهبی کشور در افزایش این کارکردها اثرگذار است و بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی مردم تأثیرات فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه بررسی کارکردهای هنری، آموزشی، فرهنگی، مدیریتی، اجرایی، خیریه‌ای و سیاحتی اماکن مذهبی حائز اهمیت است، گفت: توجه دولت به این کارکردها تأثیر مستقیم بر فرد و اجتماع دارد و در صیانت و پاسداری ارزش‌ها اثرگذار است.

ضرورت توجه به امامزادگان و بقاع متبرکه در مسیر حرم امام رضا(ع)

امام جمعه باب‌النور خراسان شمالی نیز در این نشست بر لزوم توجه به امامزادگان و بقاع متبرکه در مسیر حرم امام رضا(ع) تأکید کرد و افزود: همه امامزادگان واقع در شهرها و استان‌های منتهی به خراسان رضوی و مشهد مقدس، میقات‌الرضا هستند و توجه به این امامزادگان، توجه به حرم امام رضا(ع) است.

حجت‌الاسلام علی رجبی اظهار کرد: امکانات رفاهی از قبیل خدمات‌رسانی به زائران، اسکان، پذیرایی، ارائه خدمات و محصولات فرهنگی، معرفی و زمینه‌های شناسایی بقاع متبرکه باید فراهم باشد.

وی گفت: اگر می‌خواهیم آگاه‌بخش دین باشیم و در این راستا کاری فرهنگی و اثرگذار انجام دهیم، باید ملزمات آن که همانا در اختیار گذاشتن تسهیلات و امکانات رفاهی برای زائران است، را مورد توجه قرار دهیم.

ضرورت استفاده از تکنولوژی روز برای خدمت به دین

امام جمعه باب‌النور خراسان شمالی با بیان اینکه باید از تکنولوژی روز و ظرفیت‌های موجود در خدمت دین و معرفی و شناسایی آن به مردم به ویژه جوانان و نوجوانان استفاده کنیم، گفت: بهترین فضا و اثرگذارترین محتوا که برگرفته از دین است را در اختیار داریم؛ بنابراین باید از این فضا و محتوا برای اثرگذاری بیشتر و بهتر استفاده کنیم.

رجبی در خاتمه با اشاره به فراهم‌سازی امکانات و تمهیدات لازم برای آسایش هر چه بیشتر مسافران و زائران بقاع متبرکه گفت: مردم معمولاً اماکنی را برای استراحت و اقامتگاه‌ موقت خود انتخاب می‌کنند که تمامی نیازهایشان را برآورده کند؛ بنابراین باید مدیران و مسئولان امر با نگاهی دقیق، بقاع متبرکه‌ای که در مسیر زائران مشهد قرار دارد، را مورد توجه قرار دهند.