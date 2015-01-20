به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به افغانستان، محمد جواد ظریف پس از دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در جمع خبرنگاران گفت: ایران از سالهای قبل به دنبال ایجاد شرایط آرامش و مقابله با افراط در منطقه بوده و اکنون نیز این تلاش خود را ادامه خواهد داد.
وی در ادامه گفت: ما در امور داخلی افغانستان هیچ گاه دخالت نکرده و در آینده هم سیاست عدم مداخله در امور افغانستان را داریم و این سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی است.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: نگرانیهایی درباره اهداف حضور خارجیها در افغانستان داریم که به صورت برادرانه و با صراحت به کشورهای همسایه از جمله افغانستان انتقال دادهایم. اطمینانهایی هم در این زمینه از رهبران افغانستان دریافت کردیم.
ظریف تاکید کرد: آمار نشان میدهد که متاسفانه رشد مواد مخدر چه در زمینه کشت و چه قاچاق افزایش پیدا کرده و این مساله یکی از زمینههای افزایش خشونت و بی نظمی و بی ثباتی در منطقه است.
وی ادامه داد: قطعا مبارزه با مواد مخدر از اولویتهای دولت وحدت ملی است.
بنابراین گزارش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز (سهشنبه) به منظور انجام سفری یک روزه و دیدار با مقامات افغان به کابل سفر کرد.
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