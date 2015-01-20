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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۷

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از افغانستان/۶

در امور داخلی افغانستان دخالت نکرده‌ایم/نگرانی از حضور خارجی ها

در امور داخلی افغانستان دخالت نکرده‌ایم/نگرانی از حضور خارجی ها

وزیر امور‌خارجه کشورمان در مورد نقش ایران در ثبات و امنیت افغانستان،گفت: ما در امور داخلی افغانستان هیچ گاه دخالت نکرده و در آینده هم سیاست عدم مداخله در امور این کشور را داریم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به افغانستان، محمد جواد ظریف پس از دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در جمع خبرنگاران گفت: ایران از سال‌های قبل به دنبال ایجاد شرایط آرامش و مقابله با افراط در منطقه بوده و اکنون نیز این تلاش خود را ادامه خواهد داد.

وی در ادامه گفت: ما در امور داخلی افغانستان هیچ گاه دخالت نکرده و در آینده هم سیاست عدم مداخله در امور افغانستان را داریم و این سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی است.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: نگرانی‌هایی درباره اهداف حضور خارجی‌ها در افغانستان داریم که به صورت برادرانه و با صراحت به کشورهای همسایه از جمله افغانستان انتقال داده‌ایم. اطمینان‌هایی هم در این زمینه از رهبران افغانستان دریافت کردیم.

ظریف تاکید کرد: آمار نشان می‌دهد که متاسفانه رشد مواد مخدر چه در زمینه کشت و چه قاچاق افزایش پیدا کرده و این مساله یکی از زمینه‌های افزایش خشونت و بی نظمی و بی ثباتی در منطقه است.

وی ادامه داد: قطعا مبارزه با مواد مخدر از اولویت‌های دولت وحدت ملی است.

بنابراین گزارش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز (سه‌شنبه) به منظور انجام سفری یک روزه و دیدار با مقامات افغان به کابل سفر کرد.

کد مطلب 2470035
سیامک صدیقی

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