اتمام پروژه جاده بجنورد- جنگل گلستان نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خادمی ظهر سه شنبه پس از بازدید از پروژه احداث محور چهاربانده بجنورد - جنگل گلستان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: محور بجنورد به جنگل گلستان یكی از شریان های اصلی تردد در کشور محسوب می شود كه تردد از قسمت های شمالی را به شرق كشور برقرار می كند.

وی با اشاره به اینكه مردم خراسان شمالی به صورت خاص در طول سال از این مسیر تردد می كنند، اضافه کرد: محور بجنورد به جنگل گلستان یكی از پنج محور كشور محسوب می شود كه باید به بزرگراه تبدیل شده و در حال حاضر پروژه ساخت بزرگراه آن نیز در حال انجام است.

خادمی با اشاره به اینكه پروژه محور بجنورد به جنگل گلستان ۳۲۰ كیلومتر است، افزود: از این میزان ۱۲۰ كیلومتر به اتمام رسیده و ۲۰۰ كیلومتر نیز توسط پیمانكاران به صورت فعال در حال اجرا است.

وی با اشاره به این که برای اتمام پروژه مزبور در مجموع بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، اظهار داشت: مشكل اجرایی برای انجام این پروژه وجود ندارد اما کمبود منابع اعتباری اصلی ترین مشكل است.

خادمی تصریح كرد: با تدوین یك برنامه اجرایی و تعهد وزیر راه شهرسازی در سفر به خراسان شمالی و بازدید از این پروژه، برنامه ریزی هایی انجام می شود تا ۴۰ كیلیومتر این پروژه تا پایان سال مالی 93 به اتمام برسد.

وی گفت: با توجه به منابع اعتباری پیش بینی شده از جمله منابع اعتباری سهام و ... اعتبار این پروژه از ۴۳ میلیارد تومان به ۶۷ میلیارد تومان افزایش یافته و پیش بینی می شود تا پایان سال 94 ، چهار خط این پروژه امکان بهره برداری و تردد داشته باشد.

خادمی اظهار داشت: با تامین منابع و پیش روی خوب برنامه های اجرایی، این پروژه طی چهار سال آینده به طور کامل به اتمام خواهد رسید.

معاون مدیرعامل شركت توسعه ساخت و زیربناهای حمل و نقل كشور در خصوص پروژه كنارگذر شمالی بجنورد نیز توضیحاتی داد و گفت: پروژه كنار گذر شمالی در اولویت برنامه های این استان قرار دارد و بر اساس برنامه تاپایان سال مالی 94 به اتمام خواهد رسید.

وی اضافه کرد: به دلیل این که اجرای پروژه کنارگذر شمالی بجنورد نیاز مبرم مرکز خراسان شمالی است برای این پروژه در جدول ۲۰ ردیف منابع اعتباری در نظر گرفته شده است.

معاون مدیرعامل شركت توسعه ساخت و زیربناهای حمل و نقل كشور اظهار داشت: بعد از اتمام پروژه كنار گذر شمالی عملیات اجرایی پروژه كنار گذر جنوبی این شهر نیز آغاز می شود.