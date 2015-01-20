یادواره شهید مولوی جنگی زهی در شهرستان سرباز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهید اهل سنت مولوی مصطفی جنگی زهی با حضور سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور، فرمانده سپاه سلمان، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مردم ایرانشهر و چابهار و جمع کثیری از اقشار مختلف مردم در سالن ۹ دی شهرستان راسک برگزار شد.

سردار نقدی در این مراسم با بیان اینکه شهید مصطفی جنگی زهی از منادیان فعال وحدت شیعی و سنی در جنوب شرق بود اظهار داشت: این شهید بزرگوار تنها راه حفظ وحدت در سیستان و بلوچستان را اطاعت کامل از رهبری می‌دانست.

رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور با یادآوری نقشه دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه بین آنها افزود: امریکا و انگلیس و صهیونیسم برای شکستن وحدت مسلمین هزینه های زیادی را صرف می کنند.

وی شهید جنگی زهی را نماد جهاد خواند و بیان داشت: روحیه پیروی از اولی الامر، ولایت و روحیه بصیر این شهید باعث شد تا خداوند ایشان را برای شهادت بپذیرد.

وی جسارت و شهامت این شهید را ستودنی برشمرد و افزود: شهید جنگی زهی علیه استکبار صحبت می کرد چنان که پایگاه های جاسوسی آمریکا و انگلیس افرادی را برای ترور وی آموزش دادند و ایشان را به رگبار گلوله بستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی جنگی زهی در سال ۱۳۸۹ از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان به عنوان امام جمعه دائم مسجدالخضراء راسک مرکز شهرستان سرباز منصوب شد که به دلیل تلاش های گسترده در راه دین اسلام روز جمعه ۳۰ دی ۱۳۹۰پس از اقامه نماز جمعه در مسیر بازگشت به منزل همراه با شهید خاکساری توسط ایادی استکبار ترور و به درجه شهادت نائل شد.