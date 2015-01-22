احتمال خروج منصور هادی از عدن/واکنش انصارالله به تحولات اخیر یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین گزارش داد عبدربه منصور هادی و دهها نفر از اعضای دولت وی برای رفتن به عدن آماده شده اند. این شبکه گزارش داد عبدربه منصور هادی که ساعاتی پیش استعفایش را اعلام کرد، تصمیم گرفته بود امشب صنعا را به مقصد عدن ترک کند.

المیادین همچنین به نقل از یکی از رهبران جنبش جدایی طلب موسوم به الحراک الجنوبی اعلام کرد ما از استعفای عبدربه منصور هادی استقبال می کنیم.

این شبکه همچنین از نشست عبدربه منصور هادی با جمال بن عمر فرستاده سازمان ملل متحد خبر داد که این نشست در پشت درهای بسته برگزار شده است.

حوثی ها که از استعفای هادی استقبال کرده اند، برای مهار اوضاع و جلوگیری از بروز حوادث غیرمنتظره، کمیته های مردمی به حال آماده باش کامل درآمده اند.

خبرنگار المیادین از یمن گزارش داد اطلاعاتی در دست است که نشان می دهد عبدربه منصور هادی از سوی بیشتر گروههای سیاسی یمن برای استعفا تحت فشار بوده است.

اسکای نیوز عربی هم گزارش داد یک عضو انصارالله خواستار تشکیل شورای ریاست جمهوری در یمن شد.