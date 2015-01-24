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۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۱۱

در طرح یک روزه ارتقای امنیت اجتماعی/

۳۰ دستگاه موتور سیكلت متخلف در بجنورد توقیف شد

۳۰ دستگاه موتور سیكلت متخلف در بجنورد توقیف شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از توقیف ۳۰ دستگاه موتور سیكلت متخلف همزمان با اجرای طرح یك روزه ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدحسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عدم رعایت حقوق دیگران و استفاده نادرست از موتورسیكلت از سوی برخی از موتورسواران متخلف در بجنورد موجب نگرانی مردم، خانواده ها و سلب آسایش از آنان می شود.

وی با بیان اینكه پلیس حافظ امنیت، آسایش و آرامش شهروندان است افزود: فرماندهی انتظامی شهرستان بجنورد در راستای برخورد با متخلفان، طرح یك روزه ارتقای امنیت اجتماعی را به اجرا گذاشت كه در این طرح ۳۰ دستگاه موتور سیكلت متخلف توقیف شد.

سرهنگ مرادی به راكبان موتور سیكلت های متخلف هشدار داد و تصریح كرد: راكبانی كه موجب سلب آسایش از شهروندان می شوند و به وسیله موتور سیكلت برای مردم ایجاد مزاحمت می كنند و مرتكب جرم یا تخلفی می شوند موتور سیكلت آنها توقیف شده و آنها نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی می شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد همچنین با اشاره به اینكه استفاده از كلاه ایمنی برای راكبان موتور سیكلت ضرورت دارد و باید در این خصوص فرهنگ سازی صورت گیرد، اظهار داشت: موثرترین راه پیشگیری از تصادفات رانندگی رعایت قوانین است.

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد افزود: برای داشتن جامعه ای آرام و بدون حوادث تلخ و ناگوار همواره باید در مدار قانون و قانون مداری حركت كرد.

کد مطلب 2472282

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