چالش قراردادها در بازار هنر شیراز؛ هنرمندان قربانی بلاتکلیفی مدیریتی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هنر شیراز این روزها نه به دلیل کمبود هنرمند یا نبود ظرفیت، بلکه گرفتار گره‌ای اداری و قراردادی شده است؛ گرهی که یک سوی آن قرارداد میان شهرداری شیراز و شرکت توسعه گردشگری فارس قرار دارد و سوی دیگر آن، هنرمندانی ایستاده‌اند که ظاهراً هیچ نقشی در این اختلاف ندارند اما حالا بیشترین هزینه را می‌پردازند.

هنرمندان مستقر در بازار هنر، قرارداد خود را با شرکت توسعه گردشگری فارس داشته‌اند و آن‌طور که عنوان می‌کنند، از حدود پنج ماه پیش برای تمدید قرارداد به این شرکت مراجعه کرده‌اند؛ اما پاسخ، درخواست برای صبر و انتظار بوده است.

حالا در شرایطی که هنوز تکلیف قرارداد و آینده فعالیت آنان روشن نشده، آب مجموعه از طرف شرکت بهره‌بردار قطع شده و از روز گذشته نیز درهای بازار به روی هنرمندان مستقر در این بازار باز نشده و عملا بازار تعطیل شد.

مسئله مهم‌تر اینجاست که قرارداد شرکت توسعه گردشگری فارس با شهرداری شیراز به پایان رسیده و این شرکت باید مجموعه را به شهرداری تحویل دهد؛ اما همین فرایند نیز در پیچ‌وخم‌های اداری متوقف مانده است.

در این میان، هنرمندی که نه طرف قرارداد شهرداری است و نه نقشی در اختلافات میان مالک و بهره‌بردار دارد، چرا باید تاوان این بلاتکلیفی را بدهد؟

اگر قرارداد بهره‌بردار با شهرداری به پایان رسیده، تعیین تکلیف آن یک موضوع اداری و حقوقی میان دو مجموعه است؛ اما معیشت هنرمندان نباید در این اختلافات دچار آسیب شود.

نمی‌توان ماه‌ها هنرمند را در انتظار تمدید قرارداد نگه داشت و سپس بدون اطلاع‌رسانی روشن، دسترسی او به محل کار و امکانات اولیه فعالیتش را محدود کرد.

بازار هنر قرار است محل عرضه هنر و صنایع‌دستی شیراز باشد، نه صحنه‌ای که هنرمند در آن قربانی اختلافات قراردادی شود.

انتظار از مسئولان این است که پیش از هر تصمیمی درباره آینده مجموعه، تکلیف هنرمندان را روشن کنند و اجازه ندهند مشکلات میان دستگاه‌ها، چراغ کسب‌وکار هنرمندان را خاموش کند.

بازار هنر شیراز باید به هنرمندان واگذار شود

مجید سلیمی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بازار هنر شیراز و مشکلات ایجادشده برای هنرمندان مستقر در این مجموعه گفت: بازار هنر یکی از دغدغه‌های اصلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس بوده و برای بررسی وضعیت آن، بیش از پنج یا شش جلسه کمیته فنی با رویکرد دقیق و کارشناسی برگزار شده است.

وی افزود: در این جلسات، علل موفق نبودن مدل‌های قبلی بهره‌برداری بررسی و مدل‌های جدید برای عملیاتی شدن بازار مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج این بررسی‌ها نیز به صورت مستند موجود است.

مدل بهره‌برداری، عامل مهم در رونق بازار

معاون صنایع‌دستی فارس با بیان اینکه اداره‌کل میراث‌فرهنگی نه مالک و نه بهره‌بردار بازار هنر شیراز بوده است، ادامه داد: یکی از مسائل اصلی، نحوه بهره‌برداری و مدیریت مجموعه است و طبیعتاً بهره‌بردار باید نگاه به‌روز و مدیریت دقیق و حرفه‌ای داشته باشد.

سلیمی اضافه کرد: با توجه به اینکه در دوره گذشته نظرات کارشناسی اداره‌کل در فرآیند بهره‌برداری به شکل مطلوب مورد توجه قرار نگرفت، طبیعی بود که مجموعه نتواند به رونق مورد انتظار دست پیدا کند.

وی با اشاره به رایزنی مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس با شهردار شیراز گفت: این رایزنی‌ها به نتیجه مطلوبی رسید و توافق شد مدل واگذاری و بهره‌برداری به شکلی باشد که شهرداری انتفاع اقتصادی از این مجموعه نداشته باشد و بازار هنر به عنوان یک پروژه صرفاً سرمایه‌گذاری و تجاری دیده نشود.

هدف؛ تقویت ظرفیت هنری و فرهنگی شیراز

معاون صنایع‌دستی فارس ادامه داد: بر اساس توافق انجام‌شده، قرار بود اداره‌کل میراث‌فرهنگی در کنار مدیریت جدید قرار گیرد تا روند فعالیت بازار به شکلی پیش برود که هنرمندان خوب و درجه یک در آن مستقر شوند و پس از شکل‌گیری شرایط مناسب، یک هیئت امنا تشکیل شده و خود هنرمندان اداره بازار را بر عهده بگیرند.

سلیمی تأکید کرد: این مدل می‌توانست اتفاق بسیار مثبتی برای شهر باشد، چراکه قرار نبود بازار هنر یک مجموعه تجاری با هدف کسب سود برای دستگاه‌ها باشد، بلکه هدف اصلی افزایش ظرفیت هنری و فرهنگی شیراز بود.

هیچ توافقی برای واگذاری بازار به دبیرخانه شهر جهانی صنایع‌دستی وجود ندارد

وی درباره مطرح شدن موضوع واگذاری بازار هنر به دبیرخانه شهر جهانی صنایع‌دستی در شهرداری نیز گفت: هیچ توافقی مبنی بر این موضوع صورت نگرفته و هیچ صورت‌جلسه‌ای در این خصوص وجود ندارد؛ دست‌کم من از چنین توافقی اطلاعی ندارم.

معاون صنایع‌دستی فارس با اشاره به روند امضای تفاهم‌نامه میان دستگاه‌های مرتبط بیان کرد: بر اساس توافقی که در جلسه با شهردار انجام شده بود، تفاهم‌نامه‌ای برای مدیریت مجموعه تهیه و برای امضا به شهرداری ارسال شد، اما این تفاهم‌نامه در فرآیند اداری شهرداری به امضا نرسید.

وی افزود: اگر این تفاهم‌نامه امضا می‌شد، قرار بود اداره‌کل میراث‌فرهنگی مدیریت مجموعه را در اختیار بگیرد، هنرمندان موجود نیز بدون آسیب و جابه‌جایی غیرضروری ساماندهی شوند و فضاهای خالی با هنرمندان جدید و توانمند تکمیل شود.

درخواست برای حل حقوقی بدون آسیب به هنرمندان

سلیمی با اشاره به وضعیت فعلی بازار هنر شیراز گفت: من به صورت دوستانه هم به بخش حقوقی شهرداری و هم به شهرداری منطقه ۸ تأکید کرده‌ام که در شرایطی که هنرمندان وضعیت مناسبی ندارند و با دشواری کسب‌وکار خود را اداره می‌کنند، بهتر است بدون جابه‌جایی آنها مجموعه تحویل گرفته شود.

وی ادامه داد: مسئله حقوقی را می‌توان از طریق یک توافق حل کرد و ضرورتی ندارد برای تحویل گرفتن مجموعه، ابتدا هنرمندان تخلیه شوند. می‌توان مجموعه را با حضور همین هنرمندان تحویل گرفت و مسئله حقوقی را حل کرد.

معاون صنایع‌دستی فارس تصریح کرد: تغییر مدیریت و تغییر نگاه می‌تواند بدون آسیب به هنرمندان اتفاق بیفتد و این موضوع پیچیده‌ای نیست.

اختیار حقوقی بازار در دست میراث فرهنگی فارس نیست

سلیمی با بیان اینکه اداره‌کل میراث‌فرهنگی خود را متولی حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی می‌داند، گفت: ما تمام تلاش خود را برای حل این موضوع انجام داده‌ایم، اما وقتی مجموعه نه به ما تحویل شده و نه اختیار حقوقی آن در اختیار اداره‌کل است، طبیعتاً امکان اقدام مستقیم برای ما وجود ندارد.

وی ابراز امیدواری کرد با ورود و همراهی مسئولان ارشد شهر، موضوع بازار هنر شیراز در سریع‌ترین زمان ممکن حل شود و افزود: امیدوارم همه به این نتیجه برسند که تغییر مدیریت و تغییر نگاه می‌تواند بدون اینکه به کسی آسیب برسد، انجام شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس در پایان گفت: این مجموعه می‌توانست یک امتیاز بزرگ برای شهر شیراز باشد؛ چراکه توافق بر این بود که بازار هنر با هدف تقویت ظرفیت فرهنگی و هنری شهر فعالیت کند، نه اینکه صرفاً به یک مجموعه تجاری و سودآور تبدیل شود.

بازار هنر شیراز در آستانه تعیین تکلیف است

مهدی پارسایی معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت هنرمندان بازار هنر شیراز گفت: در خصوص این مجموعه جلساتی برگزار شده و موضوع تعیین تکلیف بازار هنر در حال پیگیری است.

وی با اشاره به وضعیت قرارداد بهره‌بردار افزود: شرکت توسعه گردشگری ایران به عنوان بهره‌بردار این مجموعه، با توجه به هزینه‌هایی که در بازار هنر انجام داده و همچنین مطالبات و بدهی‌های موجود، درخواست کرده است که مجموعه تخلیه و به شهرداری شیراز تحویل داده شود.

بخش قابل توجهی از غرفه‌ها خالی است

معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از غرفه‌های بازار هنر از قبل خالی بوده است، گفت: بیش از ۴۰ غرفه این مجموعه در مقاطعی خالی بوده و تعدادی از هنرمندان نیز درخواست داشته‌اند که همچنان در بازار هنر فعالیت خود را ادامه دهند.

پارسایی درباره مشکلات ایجادشده برای برخی هنرمندان و قطع خدمات آب و برق نیز بیان کرد: تعدادی از هنرمندان بیش از هشت یا ۹ ماه اجاره پرداخت نکرده‌اند و در برخی موارد این مدت به حدود یک سال نیز رسیده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، شرکت بهره‌بردار نیز با بدهی‌های قابل توجهی مواجه شده و بر اساس تصمیمات انجام‌شده، قرار است پس از تخلیه و تحویل مجموعه به شهرداری، هزینه‌های انجام‌شده توسط شرکت توسعه گردشگری و مطالبات موجود برآورد و درباره آن تعیین تکلیف شود.

واگذاری غرفه‌ها با مدل جدید

معاون استاندار فارس درباره برنامه آینده بازار هنر شیراز گفت: قرار شده دبیرخانه شهر جهانی صنایع‌دستی که در شهرداری شیراز مستقر است، برنامه‌ریزی جدیدی برای این مجموعه انجام دهد.

پارسایی افزود: بر اساس برنامه مورد نظر، بازار هنر در اختیار فهرستی از هنرمندان صنایع‌دستی قرار خواهد گرفت و برای فعالیت آنها نیز شرایط و قیمت‌های جدید تعیین می‌شود.

وی با اشاره به احتمال تغییر مدل واگذاری غرفه‌ها عنوان کرد: برنامه این است که واگذاری‌ها به صورت دوره‌ای انجام شود؛ به عنوان نمونه، ممکن است غرفه برای یک دوره سه‌ساله در اختیار هنرمند قرار گیرد و پس از پایان دوره، شرایط دوباره بررسی و تعیین تکلیف شود.

تعیین تکلیف بازار هنر تا هفته آینده

معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس ابراز امیدواری کرد فرآیند تحویل و تحول بازار هنر شیراز در روزهای آینده انجام شود و گفت: اگر روند تحویل و تحول طبق برنامه پیش برود، انتظار می‌رود تا پایان هفته آینده تکلیف این مجموعه مشخص شود.

پارسایی تأکید کرد: هدف از برنامه جدید، ساماندهی وضعیت بازار هنر و ایجاد شرایطی است که هنرمندان صنایع‌دستی بتوانند در قالب یک سازوکار مشخص و با ضوابط جدید به فعالیت خود ادامه دهند.

در پایان لازم به ذکر است تلاش‌های خبرنگار مهر برای گفتگو با مسئولان شرکت توسعه گردشگری فارس برای پیگیری این موضوع به نتیجه نرسید و مدیر این شرکت حاضر به صحبت در این زمینه نشد.