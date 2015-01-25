به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین شماره ماهنامه خیمه، هیئت مکتوب حسینی با پرونده ویژه‌؛ «از حوض حوزه تا روز روضه» درباره سریال پرده‌نشین و با آثار گفتاری از ابراهیم فیاض، جابر عناصری، محمدرضا سنگری، محسن الویری، مهری بهار، ابوالقاسم حسین جانی، حمیدرضا شکارسری، حسین تراب‌نژاد، محمود رضوی و محمد اسفندیاری به مدیرمسئولی محمدرضا زائری منتشر شد.

محمدرضا زائری در سرمقاله این شماره تحت عنوان «عزاداری در قطب شمال» از هیئتی حسینی در قطب شمال روایت کرده و درباره ظرفیت‌های عزاداری امام حسین (ع) خصوصاً با محوریت پیاده‌روی اربعین نوشته است: «راهپیمایی عظیم اربعین فرصتی ویژه برای نزدیک‌تر شدن عناصر جبهه گسترده پیروان اهل‌ بیت(ع) از کشور‌ها و قومیت‌های مختلف را فراهم آورد و نشان داد که آرام‌ آرام امت اسلامی و پیروان اهل‌ بیت(ع) به یک جبهه واحد تبدیل می‌شوند.»

وی در ادامه سرمقاله خود به چالش‌های پیشروی شیعیان پرداخته و با آسیب‌شناسی آینده پیشروی شیعیان راه‌کارهای مختلفی پیشنهاد کرده است. ماهنامه خیمه در ادامه گزارشی مفصل از نشست گفت‌وگوی دو کتاب عاشورایی محمدرضا سنگری با عناوین «آینه در کربلا» و «آینه‌داران آفتاب» منتشر کرده که در آن به روایت زندگی نویسنده این دو کتاب و تمایز‌های آثارش با دیگر هم‌مسلکانش پرداخته است.

«عاشورا، تعامل و مذاکره» عنوان یادداشت تحلیلی جمال‌الدین بانج فروزش٬ رئیس گروه برنامه‌ریزی مناسبت‌های مذهبی و انقلاب٬ است که در آن گزارشی تاریخی از کربلا آمده است که با احادیث دیگر ائمه (ع) درباره واقعه عاشورا بوده تطبیق داده‌شده تا از کلیدواژه‌هایی همچون تعامل و مذاکره در سیره امام حسین (ع) رمزگشایی شود.

سرویس جامعه این شماره ماهنامه خیمه٬ نگاهی دارد به برنامه‌های سیما در بزرگداشت شهادت امام جواد (ع). در ادامه نیز از نشست علمی در دانشگاه تهران درباره نسبت میان جامعه‌شناسی تشیع و شیعه شناسی انتقادی گزارشی منتشرشده است.

یکی از مطالب ویژه این بخش از ماهنامه خیمه مطالبی است در رابطه با کارکرد‌های امر به‌ معروف و نهی از منکر. یونس تسلیمی در این بخش یادداشتی مفصل درباره شاهکار تحسین‌برانگیز مایکل کوک با عنوان «امر به‌ معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی» نوشته است.

«از شیکاگو تا سعادت‌آباد» عنوان یادداشت تازه مسعود دیانی است که به کارکرد‌های امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه اختصاص دارد. ابوالقاسم حسین جانی نیز پیشنهادی با عنوان «سازمان امربه‌معروف و نهی از منکر؛ طرحی دیگر» ارائه کرده که معتقد است با دست یازیدن بدان می‌توان این فریضه الهی را در جامعه احیا کرد. در انتهای این بخش نیز می‌توانید گفت‌وگوی محمد پارسائیان با ابراهیم فیاض را با عنوان «امربه‌معروف و نهی از منکر یک اصل ارتباطی است» بخوانید.

در بخش تاریخ و اندیشه این شماره عوامل بر هم زننده اتحاد و وحدت امت اسلامی با مداقه بر سلفی گری و انشعابات و گستره آن‌ها بررسی‌شده است. بنیادگرایی در پاکستان و پیشینه٬ رویکرد سیاسی و مذهبی و افق‌های پیشروی «حزب‌الدعوه» ازجمله مطالب این سرویس است. در ادامه نیز علی ملا موسی میبدی٬ دانش‌پژوه موسسه تحقیقاتی دارالسلام مدرسه اهل‌بیت (ع) از زمینه‌های ورود سلفی گری به پاکستان و نقش وهابیت در شکل‌دهی ایدئولوژی‌های مکاتب امروز پاکستان بحث کرده است.

قاسم صرافان در سرویس هنر و ادبیات آیینی به مخاطب شناسی شعر هیئت پرداخته که برای شعرا می‌تواند قابل‌توجه باشد. ساجده جبار پور نیز در یادداشتی غزل عاشورایی را نقد کرده است. مقاله این شماره جابر عناصری نیز به «قرآن و مجالس شبیه‌خوانی» اختصاص پیداکرده است.

پرونده ویژه این شماره با عنوان «از حوض حوزه تا روز روضه» درباره سریال پرمخاطب پرده‌نشین است. پرونده‌ای که با نگاه ایجابی در نظر داشته سریال «پرده‌نشین» را بکاود. می‌توانید در گفت‌وگویی صمیمی پای حرف‌های محمود رضوی تهیه‌کننده «پرده‌نشین» بنشینید که از کار با اصغر فرهادی تا ده‌نمکی و شعیبی گفته است. همین‌طور می‌توانید نقد‌هایی درباره درام سریال را٬ در گفت‌وگو با نویسنده اثر بخوانید. در ادامه این پرونده گزارشی درباره برساخت‌های مردمی از سریال آمده است.

بررسی فضائل صوری و باطنی ستایشگران اهل‌بیت (ع) با عنوان «راه معرفت» اولین مطلب سرویس حسینیه این شماره است. در ادامه به راه‌کارهایی برای جذب جوانان به مسائل دینی اشاره‌شده و سپس گفت‌وگویی مفصل با موسوی سجاسی٬ مداح اهل‌بیت (ع) ازجمله مطالب این شماره از حسینیه ماهنامه خیمه است که با گفت‌وگوی متین رضوان‌پور با محسن رضایی بدر که به بررسی کاکرد‌های واعظ و مداح در هیئت می‌پرداز پایان می‌یابد.

در سرویس زینبیه ابتدا درباره مواجهه زن با پارادوکس جامعه و خانواده می‌خوانید و در ادامه با دیدگاه‌های یکی از بانوان فعال در حوزه مطالعات دین آشنا خواهید شد. در پایان زینبیه نیز روایتی مادرانه از یک شاعره منتشرشده که جلب‌توجه می‌کند.

کتاب‌نامه این شماره اختصاص دارد به «نفس المهموم» آخرین مقتل کلاسیک٬ اثر شیخ عباس قمی که در میز گردی با حضور محمد اسفندیاری و محمدرضا سنگری بررسی‌شده است. در ضمن محسن الویری نیز درباره اهمیت این مقتل با خیمه مصاحبه کرده است.