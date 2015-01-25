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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۳۳

حیدری:

۲۴ روستا استان مرکزی همزمان با دهه فجر آبرسانی می شوند

۲۴ روستا استان مرکزی همزمان با دهه فجر آبرسانی می شوند

اراک- شركت آب و فاضلاب روستايی استان مركزی همزمان با فرا رسيدن ايام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، تعداد ۱۲پروژه آبرسانی را در قالب ۲۴روستا با هزينه ای حدود ۶۰ ميليارد ریال به بهره برداری می رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر علی صفر حیدری مدیر عامل  این شركت در این رابطه گفت : جمعیت بهره مند از این پروژه ها به شش هزار و ۴۰۰ خانوار می رسد و برای بهره برداری از این پروژه ها عملیات اجرایی شامل حفر چاه به تعداد پنج حلقه، ساخت و نصب ایستگاه پمپاژ به تعداد پنج باب، ساخت مخزن ذخیره آب به تعداد ۱۲ باب و مجموعا به حجم  هزار و ۹۲۰ متر مكعب، ایجاد خطوط انتقال، پمپاژ و شبكه به طول ۹۶ كیلومتر، صورت گرفته است.

وی بیان کرد: تاكنون تعداد ۷۴۳ روستای استان را در قالب ۱۳۶ هزار و ۹۰۰ مشترك و با جمعیتی بالغ بر۳۱۱ هزار نفر را زیر پوشش خود دارد كه با این وجود شاخص بهره مندی روستاهای استان از آب شرب سالم به ۱/۸۳ درصد می رسد.

رئیس هیات مدیره شركت آبفار مركزی  تصریح كرد :این شركت در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۸۹ پروژه عمرانی را در دست اجرا داشته است و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۲۶۶ میلیون ریال در نظر گرفته شده كه تاكنون ۶۰ درصد آن تخصیص داده شده و با آن علاوه بر اجرای پروژه ها، بخشی از بدهی۱۸۰ میلیارد ریالی این شركت در سال ۹۲  نیز پرداخت شده است.

کد مطلب 2473291

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