۲۴ روستا استان مرکزی همزمان با دهه فجر آبرسانی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر علی صفر حیدری مدیر عامل این شركت در این رابطه گفت : جمعیت بهره مند از این پروژه ها به شش هزار و ۴۰۰ خانوار می رسد و برای بهره برداری از این پروژه ها عملیات اجرایی شامل حفر چاه به تعداد پنج حلقه، ساخت و نصب ایستگاه پمپاژ به تعداد پنج باب، ساخت مخزن ذخیره آب به تعداد ۱۲ باب و مجموعا به حجم هزار و ۹۲۰ متر مكعب، ایجاد خطوط انتقال، پمپاژ و شبكه به طول ۹۶ كیلومتر، صورت گرفته است.

وی بیان کرد: تاكنون تعداد ۷۴۳ روستای استان را در قالب ۱۳۶ هزار و ۹۰۰ مشترك و با جمعیتی بالغ بر۳۱۱ هزار نفر را زیر پوشش خود دارد كه با این وجود شاخص بهره مندی روستاهای استان از آب شرب سالم به ۱/۸۳ درصد می رسد.

رئیس هیات مدیره شركت آبفار مركزی تصریح كرد :این شركت در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۸۹ پروژه عمرانی را در دست اجرا داشته است و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۲۶۶ میلیون ریال در نظر گرفته شده كه تاكنون ۶۰ درصد آن تخصیص داده شده و با آن علاوه بر اجرای پروژه ها، بخشی از بدهی۱۸۰ میلیارد ریالی این شركت در سال ۹۲ نیز پرداخت شده است.