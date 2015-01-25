به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، انجمن تهیه کنندگان آمریکا (PGA) اسامی برندگان خود را در بخش‌های محتلف شامل فیلم سینمایی، مستند، تلویزیون و بخش دیجیتال اعلام کرد.

در این مراسم که شنبه شب (صبح یکشنبه به وقت ایران) در لس‌آنجلس برگزار شد، جایزه دریل زانوک برای دستاورد فوق‌العاده در تهیه فیلم بلند سینمایی به فیلم «مرد پرنده‌ای» (بردمن) تعلق گرفت و تهیه کنندگان آن شامل آلخاندرو ایناریتو، جان لشر و جیمز اسکاچداپل این جایزه را دریافت کردند. «تک تیرانداز آمریکایی» که بردلی کوپر و کلینت ایستوود از تهیه کنندگانش بودند، در این رقابت جا ماند.

«بچگی»، «شکارچی روباه»، «دختر رفته»، «خیزنده شب»، «تئوری همه چیز»، «دختر رفته» و «ضربه شلاق» دیگر نامزدهای دریافت این جایزه بودند.

جایزه نورمن فلتون برای دستاورد ویژه در تهیه فیلم سریالی تلویزیونی نیز به «برکینگ بد» رسید و به ملیسا برنشتاین و دیگر گروه تهیه این فیلم تعلق گرفت. «دانتون ابی»، «بازی تاج و تخت‌ها»، «خانه پوشالی» و «کارآگاه واقعی» دیگر نامزدهای دریافت این جایزه بودند.

جایزه بهترین دستاورد در بخش فیلم مستند بلند نیز به «خود زندگی» رسید.

جایزه دیوید وولپر برای دستاورد ویژه در فیلم تلویزیونی هم به «فارگو» رسید.

«سسامی استریت» نیز جایزه بخش برنامه‌های کودک تلویزیونی را برد.

در بخش سریال دیجیتالی نیز «کمدین‌ها در ماشین قهوه» این جایزه را دریافت کرد.

در بخش اثر غیرداستانی تلویزیونی نیز فیلم «کاسموس: اودیسه زمان فضایی» این جایزه را دریافت کرد.

در بخش برنامه ورزشی تلویزیونی «ورزش واقعی با برایان گمبل» این جایزه را برد.

جایزه دنی توماس برای دستاورد ویژه در بخش کمدی تلویزیونی به «نارنجی سیاه جدید است» رسید و «خانواده مدرن»، «لویی»، «تئوری بیگ بنگ» و «ویپ» را بی‌نصیب گذاشت.

جایزه برنامه‌های رقابتی تلویزیونی نیز به «صدا» (وویس) رسید و جایزه شوهای شبانه به «شوی شبانه جیمی فالون» اهدا شد.

جایزه بهترین تهیه فیلم انیمیشن نیز به «فیلم لگو» و تهیه کننده آن دن لین تعلق گرفت.

سال پیش آلفونسو کوارون و دیوید هیمن تهیه ‌کنندگان فیلم «جاذبه» و آنتونی کاتاگاس، جرمی کلاینر، استیو مک‌کویین، برد پیت و دد گاردنر تهیه‌کنندگان «12 سال یک برده» جایزه داریل اف. زانوک را برای اولین بار به صورت مشترک دریافت کردند و در نهایت اسکار فیلم «12 سال بردگی» را برگزید.

از 25 برنده قبلی انجمن تهیه‌کنندگان 18 برنده، اسکار بهترین فیلم را هم برده‌‌اند و تقریبا تمامی تهیه ‌کنندگان عضو آکادمی اسکار عضو انجمن تهیه‌کنندگان نیز هستند.