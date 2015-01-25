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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۵۱

بم دیگر چهره یک شهر زلزله‌زده را ندارد/ ادامه ضبط «بم؛ 10 سال بعد»

بم دیگر چهره یک شهر زلزله‌زده را ندارد/ ادامه ضبط «بم؛ 10 سال بعد»

محمدسعید محصصی در تازه‌ترین اثر مستند خود با عنوان «بم ۱۰ سال بعد»، بازسازی نشدن روحی و روانی مردم شهر بم را به تصویر کشیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محصصی درباره مراحل تصویربرداری این فیلم مستند گفت: عمده تصویربرداری آذرماه گذشته در بم انجام شد. سال ۹۲ نیز در سالگرد زلزله بم تصاویری از این شهر گرفتم، اما زمان تدوین فیلم به این نتیجه رسیدیم تغییراتی در فیلمنامه صورت گیرد و به همین واسطه یک سفر دیگر برای تصویربرداری به بم خواهیم داشت.

وی ادامه داد: قرار است به زودی تصویربرداری باقی مانده را انجام دهیم تا روایت فیلم آنگونه که در نظر داشتیم بازگو شود.

این مستندساز درباره موضوع این مستند توضیح داد: مستند «بم ۱۰ سال بعد» حاصل سه ماه تحقیقات میدانی و کتابخانه‌ای من است. ما در این مستند عدم نوسازی و بازسازی روحی روانی مردم را می‌بینیم. از نظر زیباسازی شهری، نواقص بعد از زلزله برطرف شده و حالا دیگر بم چهره یک شهر زلزله زده را ندارد، حتی ارگ بم همچنان می‌تواند در جذب توریست موثر باشد، اما برخی از مردم همچنان نتوانستند خودشان را با اتفاق افتاده سازگار کنند. برای آنها هنوز زلزله و اتفاقات بعد از آن حل نشده است.

رضا مرادپور تصویربردار، حمید ابراهیم‌پور صدابردار، اکرم رضایت مدیر تولید و زهرا نیازی تدوین، همکاران محمدسعید محصصی پژوهشگر، کارگردان و تهیه‌کننده در فیلم مستند «بم ۱۰ سال بعد» هستند.

این فیلم در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید می‌شود.

کد مطلب 2473441

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