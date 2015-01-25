برای مقابله با ایران به هر جا که لازم باشد می روم

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر آتی «بنیامین نتانیاهو» به آمریکا که به دعوت کنگره این کشور انجام می شود در داخل سرزمین های اشغالی نیز منتقدانی را پیدا کرده است.

دلیل این انتقادها آن است که کاخ سفید اعلام کرده «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، در مدت حضور نتانیاهو در آمریکا، با وی ملاقات نمی کند.

در همین رابطه نسخه آنلاین روزنامه هاآرتض با اشاره به جلسه امروز کابینه رژیم صهیونیستی می نویسد: نتانیاهو در جلسه امروز در واکنش به انتقادهایی که به وی در مورد سفر به آمریکا می شود اعلام کرد که این سفر برای آگاهی دادن به کنگره در مورد تهدیدات ایران انجام می شود و همه دنیا باید در مورد این مورد آگاهی پیدا کنند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه عنوان داشت که برای مقابله با ایران به هرکجا که لازم باشد سفر می کند.

لازم به ذکر است که کنگره امریکا بدون هماهنگی با کاخ سفید اقدام به دعوت از نتانیاهو کرده و دولت آمریکا نیز این اقدام کپیتال هیل را نقض پروتکل خوانده است.

سفر نتانیاهو به آمریکا ردر شرایطی انجام خواهد شد که کشمکش هایی میان کاخ سفید و کنگره در مورد اعمال فشارهای جدید بر ایران وجود دارد و اوباما بارها به صراحت اعلام کرده که هرگونه تحریم جدیدی را وتو می کند.

در همین رابطه در روزهای گذشته برخی خبرهای تائید نشده منتشر شده که در آنها آمده بود اوباما به نتانایهو پیغام داده که در سفر به آمریکا و سخنرانی در کنگره از تحریک سنا و مچلس نمایندگان برای اعمال تحریم جدید علیه ایران خودداری کند.