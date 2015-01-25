به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در مراسم تجلیل از فروشندگان و تولیدکنندگان برتر صنایع دستی که امروز پنجم بهمن ماه در محل سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، با اشاره به اینکه وقتی انقلاب شد، حجم صادرات ایران ۳۰۰ میلیون دلار بود، گفت: ۳۶ سال کوشیدیم تا به صادرات برابر با ۴۲ میلیارد تومان رسیدیم اما واردات ما همچنان ۵۵ میلیارد دلار است و ما باید برای افزایش حجم صادرات خود بکوشیم، چرا که صادرات ما در بخش صنایع دستی تنها ۱۵۰ میلیون دلار است و با صادرات فرش به ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد. این حجم صادرات برای صنایع دستی ما با ظرفیتی که دارد، میزان بسیار کمی است.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه باید صادرات را از تولید جدا کنیم، گفت: تولید، توزیع و صادرات سه بخش جداگانه را دربر می‌گیرند. من کشورهای زیادی را دیده‌ام. هندوستان، پاکستان، سریلانکا و بخشی از کشور چین یکی از محورهای مهم صادرات‌شان صنایع دستی است اما ما همچنان صنایع دستی را محور قرار نداده‌ایم. اگر ما صادرات نداشته باشیم، استقلال نداریم و به توسعه دست پیدا نمی‌کنیم. در دنیای امروز صادرات باید بر واردات فزونی داشته باشد وگرنه زمینه چیره‌گی سلطه‌گران را فراهم می‌آورد.

به گفته عسگراولادی، توجه به صنایع دستی یکی از ضروریات است و باید تمام وابسته‌های بازرگانی که می‌خواهند عازم کشورهای مختلف شوند، با مسئولان سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی در تعامل باشند. تولیدکنندگان و صادرکنندگان خوب این گونه صنایع را بشناسند. با آنها به درستی ارتباط برقرار کنند؛ از صنایع دستی نفیس در دفاتر کار خود بهره ببرند. ما هم باید تولید صنایع دستی نفیس و میزان صادرات آن را افزایش دهیم. در هر رشته، سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشیم، به بررسی هر رشته بپردازیم و سلیقه خریداران خود را در نظر بگیریم. برای مثال مشتری ژاپنی یک چیز می‌پسندد و آنکه در عربستان سعودی و آمریکا زندگی می‌کند، چیز دیگری را می‌خواهد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به ضرورت تغییر در شالوده ساخت اشاره و بیان کرد: ما باید شالوده ساخت را تغییر دهیم. صادرات ما افزایش پیدا کرده اما این میزان صادرات هنوز ما را راضی نمی‌کند. ما باید سلیقه و پسند مشتری خود را بشناسیم و دچار یاس نشویم. شناخت بازار فروش، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تعامل با رایزن‌های بازرگانی در کشورهای مختلف بر عهده سازمان میراث فرهنگی است.