هشت هزار و ۱۹۶ مورد طلاق سال گذشته در اصفهان به وقوع پیوسته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل مطلق ظهر امروز در کارگاه آموزشی ترویج ازدواج سالم در اصفهان اظهار داشت: سال ۹۱ در هر ساعت ۱۶ مورد طلاق در سطح کشور انجام گرفت که در سال گذشته این آمار در هر ساعت به ۱۸ مورد می‌رسد.

وی بیان داشت: ۱۴.۲ درصد طلاق ها در سال اول زندگی و ۵۰ درصد طلاق‌ها در ۵ سال اول زندگی صورت می‌گیرد.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: سالانه ۴۴۰ هزار فرصت فرزند آوری از دست می‌رود که از این تعداد ۴۱۰ هزار فرصت مربوط به دخترانی است که ازدواج نکرده اند، ۱۰ هزار فرصت برای زنانی که همسرانشان فوت کرده اند و ۲۰ هزار فرصت برای زنانی که طلاق گرفته اند، است.

وی با بیان اینکه ۱۱ میلیون دختر و پسر در آستانه ازدواج در کشور زندگی می‌کنند، اظهار کرد: شش میلیون و ۶۰۰ هزار دختر ۱۵ تا ۴۹ ساله در کشور زندگی می کنند که ازدواج نکرده اند.



وی با اشاره به نرخ باروری و تهدید سلامت حاصل از کاهش آن در کشور گفت: اگر میزان باروری کلی جمعیت یک کشور کمتر از حد جایگزینی یعنی ۲.۱ باشد یک تهدید به شمار می آید.

مطلق، نرخ باروری کلی را متوسط تعداد فرزندانی دانست که یک زن در دوران باروری خود به دنیا می آورد و افزود: برای پیشگیری از منفی شدن رشد جمعیت این نرخ باید حداقل ۲.۱ باشد.

وی با بیان اینکه اکنون نرخ باروری کلی در ایران ۱.۸ است، اظهار کرد: این نرخ در استان هایی مانند اصفهان، گیلان، مازندران و مرکزی پایین تر از ۱.۸ و در استان تهران ۱.۴ است.

مدیر دفتر جمعیت وزارت بهداشت با اشاره به عوامل و چالش های کاهش نرخ باروری کلی در ایران گفت: افزایش سن ازدواج از پنج تا ۱۰ سال یکی از این عوامل است و شیب افزایش آن در زنان بدلیل اشتغال و تحصیل آنها بیشتر است.

وی کاهش ازدواج و افزایش طلاق را یکی دیگر از عوامل کاهش نرخ باروری بیان کرد و افزود: از سال ۸۵ تا ۹۲ با کاهش میزان ازدواج در کشور مواجه بودیم به طوریکه از ۸۲۲ هزار مورد ثبت شده در سال ۹۱ به ۷۷۴ هزار مورد در سال ۹۲ کاهش یافته است.

مطلق خاطرنشان کرد: در استان اصفهان نیز تعداد موارد ثبت شده ازدواج در سال ۹۱ حدود ۴۷ هزار مورد بود که در سال ۹۲ به حدود ۴۳ هزار کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به روند رو به رشد طلاق در کشور اظهار کرد: تعداد وقایع ثبت شده طلاق در سال ۹۱ حدود ۱۵۳ هزار مورد بود که در سال ۹۲ به حدود ۱۵۵ هزار مورد افزایش یافته است.

مدیر کل دفتر جمعیت وزارت بهداشت تعداد وقایع طلاق ثبت شده در استان اصفهان از سال های ۹۰ تا ۹۲ را به ترتیب هشت هزار و ۳۵۵، ۹ هزار و ۳۹۹ و هشت هزار و ۱۹۶ مورد اعلام کرد.

وی سایر عوامل موثر بر کاهش نرخ باروری را فاصله زیاد بین فرزندآوری و گرایش به تک فرزندی عنوان و بیان کرد: تک فرزندی باعث به هم خوردن توازن و تعادل نسلی، کمرنگ شدن همبستگی اجتماعی، افزایش طلاق و انزوای والدین در سنین پیری می شود.

مطلق همچنین به آمار سقط اشاره و اظهار کرد: در سال ۹۱ حدود ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور رخ داده که از بین آنها ۱۲۰ هزار سقط غیر قانونی و یکصد هزار مورد به دلایل پزشکی بوده است.

وی دو علت عمده سقط جنین را مسائل اقتصادی (۲۰ درصد) و تداخل فرزند آوری با تحصیل (پنج درصد) عنوان و خاطرنشان کرد: برنامه هایی برای رفع این مساله در برنامه ششم توسعه کشور مطرح شده است.

مدیر کل دفتر جمعیت وزارت کشور همچنین با اشاره به معضل اعتیاد گفت: روزانه هشت جوان بر اثر اعتیاد در کشور فوت می کنند.

مطلق با بیان اینکه ۱۴ درصد معتادان بین ۱۵ تا ۱۹ سال و ۵۸ درصد آنها کمتر از ۳۵ سال سن دارند افزود: ۵۰ درصد طلاق ها بدلیل اعتیاد است.

وی مصرف مواد مخدر و روانگردان را به مانند زلزله خاموش دانست و تاکید کرد: این مواد مخدر مغز جوانان را در معرض خطر قرار می دهد.

مطلق اظهار داشت: اگر ازدواج ها ۱۰ درصد افزایش و طلاق ها، فوت همسران و مجرد بودن نیز هرکدام ۱۰ درصد کاهش یابد نرخ باروری کل کشور به ۲.۶۵ می رسد.

این کارشناس دو پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش نرخ باروری و ازدواج سالم را تهیه محتواهای آموزشی و ارتقای مشاوره ها خواند و گفت: مشاوره های سلامت باروری در بهبود امور مربوط به ازدواج و طلاق می تواند تاثیر قابل توجه داشته باشد.



وی با بیان اینکه این مشاوره ها در برخی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حال اجراست، افزود: سایر وزارتخانه ها نیز باید در این زمینه به کمک وزارت بهداشت بیایند.