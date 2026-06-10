مازندران جزو استان های پیرو وسالمند کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر لائینی شامگاه چهارشنبه در آیین اختتامیه رویداد «ایران جوان» و نمایشگاه «ایران ۱۴۳۰» که با محوریت آگاهی‌بخشی درباره خطرات پیری جمعیت، کاهش ازدواج و آسیب‌های حوزه جمعیت در مصلای شهرستان بابل برگزار شد، با تبریک اعیاد و گرامیداشت بعثت، از همه دست‌اندرکاران این رویداد قدردانی کرد.

وی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه به همت سپاه کربلای مازندران و همکاری نهادهایی از جمله دانشگاه علوم پزشکی بابل، ستاد نماز جمعه و دانشگاه نوشیروانی، گفت: بیش از سه هزار نفر در مدت ۱۰ روز از این نمایشگاه بازدید کردند که امیدواریم گامی مؤثر در کاهش خطر پیری جمعیت در ایران و به ویژه مازندران باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر نقش کلیدی رهبر فقید انقلاب در هشدار به‌موقع درباره پیری جمعیت، اظهار داشت: باید درود فرستاد بر روح پاک رهبر شهیدمان که در سال ۱۳۹۲ در سفر استانی به خراسان شمالی، این زنگ خطر را به صدا درآورد و مسئولان را متوجه این خطر بزرگ کرد. شاید یکی از بزرگ‌ترین خدمات ایشان همین هشدار بود و اگر آن زنگ خطر به صدا درنمی‌آمد و سیاست کنترل موالید و تنظیم خانواده ادامه می‌یافت، امروز سرنوشت ایران و مازندران ما چه می‌شد؟

آیت‌الله لائینی با انتقاد از دیر جنبیدن برخی مسئولان و متولیان سلامت و نخبگان، تصریح کرد: از دانشگاه علوم پزشکی و دست‌اندرکاران حوزه سلامت انتظار می‌رفت زودتر متوجه این خطر شوند. البته باید برای روح مطهر رهبر شهیدمان از خداوند متعال درجات عالی طلب کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به علل کاهش ازدواج اشاره کرد و گفت: برخی بهانه‌گیری‌ها در حوزه معیشت و اقتصاد مطرح می‌شود، در حالی که مازندران و گیلان جزو استان های برخوردار کشور هستند اما در صدر پیری قرار دارند.

امام جمعه بابل با ابراز نگرانی از معضل سقط جنین اظهار داشت: سالانه صدها هزار سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد و تنها تعداد بسیار اندکی از آنها ضرورت پزشکی دارد که در بیمارستان‌های دولتی انجام می‌شود. مابقی سقط‌های غیرمجاز، زیرزمینی و مخفیانه است که بعضاً توسط افراد غیرمتخصص انجام شده و آسیب‌های جدی به مادران وارد می‌کند.

آیت‌الله لائینی با بیان یک نکته تاریخی گفت: عجیب این است که در ۴۰ سال گذشته از بسیاری چیزها تحریم بودیم، اما از وسایل و لوازم کنترل جمعیت، عقیم‌سازی و نازایی هرگز تحریم نبودیم و این خود نشان می‌دهد که دشمنان چه خواب‌هایی برای ما دیده‌اند.

وی همچنین به تلفات جوانان در تصادفات (۱۷ تا ۲۰ هزار نفر در سال) و پیامدهای طلاق بر توقف زاد و ولد اشاره کرد و افزود: در طلاق، زن و مردی که در سنین مولد هستند، سال‌ها مجرد می‌مانند و این یعنی توقف تولید نسل. باید جامعه نخبگانی و مسئولان بنشینند، راهکارهای درست ارائه دهند و برای اجرای آنها اقدام جدی کنند.