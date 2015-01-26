برای نخست وزیری سوگند دینی نخواهم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آژانس خبر ترک، «الکسیس چیپراس» پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی روز گذشته یونان خود را برای عهده داری نخست وزیری این کشور آماده می کند.

رهبر ائتلاف «سی ریزا» امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت از آنجا که یک آتئیست (خداناباور) است، در مراسم رسمی عهده داری این سمت، قصد ندارد به نام خدا سوگند بخورد. این در حالی است که گفته می شود اعضای کابینه وی نیز سوگند خود را تنها به شکل سیاسی و بدون اشاره به مسائل دینی و اعتقادی انجام می دهند.

قرار است مراسم تحلیف نخست وزیر جدید یونان فردا در آتن برگزار شود. به دنبال پیروزی ائتلاف مخالف سیاست های ریاضت اقتصادی در یونان، ارزش یورو به پایین ترین میزان خود در ۱۱ سال اخیر رسید. همچنین شاخص بورس سهام در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا با کاهش روبرو شد.