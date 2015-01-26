  1. بین الملل
  2. اروپا
۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۳۲

چیپراس:

برای نخست وزیری سوگند دینی نخواهم خورد

برای نخست وزیری سوگند دینی نخواهم خورد

رهبر ائتلاف چپگرای «سی ریزا» یونان که در انتخابات یونان به پیروزی رسیده گفت به دلیل عدم اعتقاد به خدا، سوگند دینی نخواهد خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آژانس خبر ترک، «الکسیس چیپراس» پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی روز گذشته یونان خود را برای عهده داری نخست وزیری این کشور آماده می کند.

رهبر ائتلاف «سی ریزا» امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت از آنجا که یک آتئیست (خداناباور) است، در مراسم رسمی عهده داری این سمت، قصد ندارد به نام خدا سوگند بخورد. این در حالی است که گفته می شود اعضای کابینه وی نیز سوگند خود را تنها به شکل سیاسی و بدون اشاره به مسائل دینی و اعتقادی انجام می دهند.

قرار است مراسم تحلیف نخست وزیر جدید یونان فردا در آتن برگزار شود. به دنبال پیروزی ائتلاف مخالف سیاست های ریاضت اقتصادی در یونان، ارزش یورو به پایین ترین میزان خود در ۱۱ سال اخیر رسید. همچنین شاخص بورس سهام در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا با کاهش روبرو شد.

کد مطلب 2474581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها