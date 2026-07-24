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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

اربعین نماد بارز همبستگی امت اسلامی؛ میدان خالی نشود

اربعین نماد بارز همبستگی امت اسلامی؛ میدان خالی نشود

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان اربعین را نماد بارز همبستگی با امت اسلامی دانست و گفت: حضور مردم در اربعین پیام وحدت و استقامت امت مسلمان را به گوش جهانیان می‌رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه های نخستین نماز جمعه سمنان در مردادماه ۱۴۰۵ در مصلای مرکز استان ضمن اشاره به نزدیکی اربعین حسینی بیان کرد: اربعین نما بارز همبستگی امت مسلمان است.

وی با بیان اینکه امسال اربعین دارای اهمیت ویژه ای با توجه به شرایط منطقه است، افزود: امسال نخستین اربعین بدون رهبر شهید انقلاب را نیز شاهد هستیم.

امام جمعه سمنان با اشاره به اهمیت اربعین به خصوص در سال جاری ابراز کرد: حضور مردم در اربعین پیام وحدت و استقامت امت مسلمان را به گوش جهانیان می رساند.

مطیعی با بیان اینکه اربعین وجوه بسیاری دارد اما یکی از بارزترین آنها ارسال پیام وحدت و استقامت امت اسلامی در برابر دشمنان است، گفت: باید این ظرفیت را قدرشناخت.

وی با بیان اینکه اربعین همچنین نماد ارادت مسلمانان به اهل بیت(ع) است، تاکید کرد: اربعین کمک می کند تا حفظ انسجام و همبستگی امت مسلمان و شیعه به نمایش گذاشته شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه در کنار مقوله مهم اربعین میدان نباید فراموش شود، ابراز کرد: نباید میدان ها خالی از مردم شود.

مطیعی با بیان اینکه اربعین و میدان نشان دهنده اقتدار ما است، تاکید کرد: امسال با بصیرتی که ملت ما دارند هم شاهد اربعینی باشکوه و هم شاهد میدان داری با عظمت خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد که هوشیاری مان را در برابر دشمنان حفظ کنیم، ابراز کرد: حضور پرشور در پیاده روی اربعین و برنامه‌های شب‌های اقتدار نشان دهنده این هوشیاری و بصیرت و همچنین عظمت و اقتدار ملت ایران اسلامی در برابر دشمن است.

کد مطلب 6897574

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